Grzybica rozwija się tam, gdzie jest ciepło i wilgotno. Żeby się zarazić, wystarczy przenieść ręcznikiem grzyby np. ze stóp w inne miejsce. Przyczynami grzybicy pachwin mogą być też zbyt ciasna i nieprzepuszczająca powietrza bielizna, zarażenie na pływalni czy uprawianie sportów kontaktowych z osobami zarażonymi. Grzybicę leczy się farmakologicznie ogólnie i miejscowo.

Najczęstsze przyczyny grzybicy pachwin

Grzybica pachwin to choroba dotykająca przeważnie mężczyzn ze względu na budowę ich ciała. Zakażenie zaczyna się zwykle w miejscu, gdzie moszna styka się ze skórą. Ten fragment ciała stwarza idealne warunki dla rozwoju grzybów, tym bardziej gdy bielizna jest ciasna, ocierająca i syntetyczna. Aby rozwinęła się grzybica, musi dojść do zarażenia grzybami. Najczęściej dzieje się to podczas korzystania z publicznych pryszniców, na pływalni czy w solarium. Bardzo łatwo jest też grzyby przenieść z innego miejsca na ciele, np. ze stóp, zwłaszcza gdy do osuszania chorych i zdrowych miejsc używa się tego samego ręcznika.

Zmiany grzybicze intensywnie swędzą i wyglądają jak pęcherzyki, grudki lub krosty

Swędzące zmiany skórne z rumieniem wyglądające jak pęcherzyki, grudki bądź krosty umiejscowione w obu pachwinach – tak objawia się grzybica pachwin. Chociaż mogą przybierać postać pęcherzyków, krostek lub grudek, to zmiany grzybiczne można rozpoznać po tym, że wywołują intensywny świąd. Ich kolor może być różny – od czerwonego do nawet brązowego. Ich drapanie może przyczynić się nie tylko do rozniesienia choroby w inne miejsca, ale też do nadkażenia bakteryjnego uszkodzonej skóry. Zdarza się, że skóra, na której rozwija się grzybica pachwin, piecze. Wypryskom towarzyszy rumień, który pokrywa cały obszar dotknięty grzybicą. Symptomem grzybicy jest także łuszczenie się zmienionej chorobowo skóry.

Leczenie przeciwgrzybicze wewnętrzne i zewnętrzne

W leczeniu grzybicy pachwin stosuje się przede wszystkim preparaty do smarowania z substancjami przeciwgrzybicznymi, np. klotrimazolem, ketokonazolem czy metronidazolem. Nie powinno się leków przeciwgrzybicznych łączyć z lekami przeciwzapalnymi. Gdy grzybica jest mocno rozwinięta, lekarz włącza do terapii także przeciwgrzybiczne leki doustne. Skórę ze zmianami chorobowymi trzeba szczególnie pielęgnować, a zwłaszcza dbać o jej higienę zgodnie z zaleceniami dermatologa. Aby zatrzymać rozwój choroby i przyspieszyć jej leczenie, można stosować specjalne preparaty zmniejszające wilgotność w miejscach objętych grzybicą. Zaleca się też noszenie nie za małej bielizny z naturalnych tkanin, która zapewni skórze dostęp powietrza.