Ból stopy wpływa na codzienne samopoczucie ale i na możliwości ruchowe. Jego źródłem mogą okazać się grzyby powodujące grzybicę oraz bakterie prowadzące do powstania zanokcicy, występującej tylko w obrębie paznokci.

Ból stopy wywołany przez grzybicę oraz zanokcicę jest bardzo dokuczliwy i bez interwencji lekarza nie uda się skutecznie go uśmierzyć. Odczuwany przy każdym dotyku lub kroku powoduje kulenie, przeciążanie drugiej, zdrowej nogi, a w ostateczności wpływa na wykonywanie codziennych czynności.

Grzybica – ból stopy wywołany grzybami i bakteriami

Lekarze ostrzegają, że nawet co trzeci człowiek cierpi na grzybicę stóp. To choroba wywołana rozwojem grzybów i bakterii, które rozmnażają się przeważnie w butach, gdzie mają odpowiednią temperaturę, a niekiedy również wilgotność. Ciepłe i wilgotne środowisko idealnie sprzyja rozwojowi grzybów. Grzybica najczęściej występuje pomiędzy palcami u stóp, a jej pierwszy objawem jest silne swędzenie. Kolejne objawy grzybicy to nadżerki, pęknięcia, łuszczyca i podrażnienie. Miejscowy ból na powierzchni skóry występuje dopiero jednak, gdy do infekcji grzybiczej dołączy infekcja bakteryjna – wtedy ból jest dokuczliwy i trudny do zniesienia. Samą grzybicą można zarazić się łatwo od innych na basenie, w saunie, publicznej łazience czy od współmieszkańców. Z tym rodzajem schorzenia stóp należy zgłosić się niezwłocznie do dermatologa, który przepisze maści i kremy dezynfekujące stopy oraz uśmierzające objawy grzybicy.

Zanokcica – ból stopy wywołany infekcją bakteryjną wokół paznokcia

Zanokcica, inaczej nazywana paronychią, występuje w obrębie paznokci na dłoniach i stopach (częściej na tych drugich z powodu zwiększonej wilgoci w butach i potliwości skóry). Stan zapalny wywołany „wrastaniem” paznokcia w ciało i późniejsza infekcja bakteryjna powodują powstanie ropnia śródskórnego. Prowadzi to do bólu, który jest bardzo trudny do zniesienia, tym bardziej gdy paznokieć wciąż „wżyna się” w palec. Zanokcicę leczy się tylko i wyłącznie u dermatologa, który w konsultacji z chirurgiem może usunąć ropień, usuwając źródło bólu. Gdy stan zapalny przemieści się pod paznokieć, wtedy należy również (razem ze zmianą chorobową) wyciąć płytkę paznokciową.

Z bólem stop nie należy czekać aż sam przejdzie – gdy tylko się pojawią pierwsze niepokojące objawy, należy zgłosić się do dermatologa. Ból stopy może być wywołany również niewłaściwie dobranym obuwiem, pracą w pozycji stojącej czy nadmiernym wysiłkiem. Prowadzić to może do pojawienia się na stopach haluksów, nagniotków, modzeli czy płaskostopia.