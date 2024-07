Swędzenie pachwin jest jednym z podstawowych objawów grzybicy, która nieleczona będzie się rozprzestrzeniała także na inne części ciała. Mimo że jest to dość wstydliwa choroba, dotykająca intymnych części ciała, nie można jej bagatelizować.

Przyczyny grzybicy pachwin

Grzybica pachwin dotyczy obu płci, jednak częściej atakuje mężczyzn. Grzyb może się przenosić przez ręczniki, bieliznę, gąbki oraz po prostu od człowieka do człowieka. Ryzyko zaistnienia grzybicy pachwin zwiększają czynniki, mogące wywołać odparzenia, czyli:

otyłość,

ciasna odzież z syntetycznych tworzyw,

cukrzyca,

nadmierna potliwość,

niedostateczna higiena osobista.

Swędzenie pachwin – jeden z objawów grzybicy

Do najbardziej typowych objawów zalicza się:

swędzenie pachwin,

plany rumieniowe ze stanem zapalnym,

zmiany skórne z widocznymi pęcherzykami i grudkami,

łuszczenie się skóry,

ciemnienie lub czerwienienie skóry.

Leczenie grzybicy pachwin

Grzybicę pachwin leczy się stosując kremy, maści i spraye zawierające leki przeciwgrzybicze. Stosuje się je miejscowo na zmienioną chorobowo skórę oraz jej okolice. W szczególnych przypadkach może zaistnieć potrzeba zastosowania także doustnych środków przeciwgrzybiczych.

Podczas leczenia grzybicy pachwin bardzo ważna jest higiena osobista i noszenie bawełnianej bielizny, która zmniejszy otarcia skóry. Aby zapobiec nadmiernej wilgoci można przecierać zmienione chorobowo miejsca wacikiem, nasączonym w spirytusie salicylowym, a po porannym prysznicu zastosować na nich puder i zasypki odkażające. Niestety jest to schorzenie, które często nawraca, zwłaszcza gdy grzybica nie zostanie do końca wyleczona, dlatego podejmując leczenie należy je prowadzić konsekwentnie. Nieleczona grzybica pachwin może rozprzestrzenić się na inne części ciała (krocze, okolice odbytu, między pośladki) i doprowadzić np. do grzybicy penisa.

