Przepuklina pachwinowa należy do przepuklin brzusznych i rozwija się powoli . Fragment otrzewnej, razem z częścią jelit wysuwa się poza powłokę jamy brzusznej w okolicy pachwiny. Otoczka jamy brzusznej ulega uszkodzeniu bądź otarciu. Przepuklina występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet, dlatego że mężczyźni mają bardziej rozbudowany kanał pachwinowy.

Reklama

Objawy przepukliny pachwinowej

Pierwsze objawy nie są charakterystyczne dla tej choroby. Na początku pojawiają się bóle w okolicach miejsc pachwinowych i nasilają się podczas śmiechu, kaszlu czy aktywności fizycznej. Z czasem chory zaczyna skarżyć się na uczucie ciężkości w podbrzuszu i na zaparcia. Jeśli schorzenie jest zlekceważone, rozwija się. Na następnym etapie rozwoju przepukliny pachwinowej pojawia się i znika miękki guzek w pachwinie. Oznacza to, że przepuklina cofa się do miejsca pochodzenia i ponownie pojawia się. Guzka nie widać na zewnątrz, ale można go wyczuć palcami. W następnych etapach zaawansowanej choroby guzek już jest widoczną, stałą zmianą. Kiedy guzek staje się twardy i bolesny, a chory nie może się załatwić, miewa nudności i wymioty należy udać się do lekarza. Najprawdopodobniej doszło do zablokowania przepukliny, a to może być powodem martwicy jelit, które są w niej zamknięte. Konieczny jest zabieg chirurgiczny.

Objawy przepukliny pachwinowej u dzieci

Przepuklina pachwinowa w 80-90% pojawia się częściej u chłopców niż u dziewcząt. Schorzenie występuje w okolicach pachwiny, najczęściej po prawej stronie. W niektórych przypadkach (10%) pojawia się po obu stronach pachwiny. Przepuklina pachwinowa objawia się w 6 pierwszych miesiącach życia i u wcześniaków. Do typowych objawów przepukliny u dzieci należy wybrzuszenie albo obrzęk w pachwinie lub mosznie. Guzek widoczny jest przede wszystkim w czasie płaczu bądź wysiłku, a zmniejsza się kiedy dziecko się uspokaja, przy kąpieli czy w czasie snu.

Reklama