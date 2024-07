Przepisów na potrawy gotowane na parze jest bardzo wiele. Dania na parze są lekkostrawne, bardzo smaczne i niezwykle aromatyczne. Zawierają mniej tłuszczu, przez co są zalecane w diecie odchudzającej.

Najzdrowszym sposobem przygotowania żywności jest gotowanie na parze. Tą metodą można gotować wszystkie warzywa, każdy gatunek ryb, niektóre mięsa, a nawet pierogi czy kasze. Dania na parze są bardzo lekkie i dietetyczne.

Gotowanie na parze – dlaczego jest zalecane

Tradycyjne gotowanie warzyw skutkuje utratą cennych witamin, zwłaszcza witaminy C, której straty wynoszą aż 70 procent. Przy gotowaniu na parze wszelkie składniki odżywcze zostają zachowane na maksymalnym poziomie. Potrawy przyrządzone na parze są lekkostrawne i zasługują na miano „dietetycznych”. Nie dodaje się do nich tłuszczu oraz soli, a mimo to potrawy nie są jej pozbawione, gdyż para wydobywa sól, która naturalnie znajduje się w warzywach. Ponadto gotowanie na parze nie powoduje utraty naturalnych cech organoleptycznych potraw (smak, kolor).

Jakie produkty można gotować na parze

Metodą gotowania na parze można przyrządzić wiele wyśmienitych dań. Produktami, które świetnie sprawdzają się w gotowaniu na parze są:

warzywa – najczęściej brokuły, kalafior, cukinia, fasolka szparagowa;

– najczęściej brokuły, kalafior, cukinia, fasolka szparagowa; ryby – wspaniale smakują zamarynowane (przed gotowaniem) w ziołach i pokropione sokiem z cytryny;

– wspaniale smakują zamarynowane (przed gotowaniem) w ziołach i pokropione sokiem z cytryny; mięsa – należy je doprawić solą, pieprzem i ulubionymi ziołami;

– należy je doprawić solą, pieprzem i ulubionymi ziołami; produkty węglowodanowe jak ryż, kasze, pierogi oraz kluski.

Przepis na dorsza z pieczarkami gotowanego na parze

Składniki (na 3 porcje):

500 gramów fileta z dorsza,

250 gramów pieczarek,

1 pęczek natki pietruszki,

50 gramów masła,

sól, pieprz,

cytryna.

Sposób przygotowania:

Pieczarki obierz ze skórki i pokrój na grube plasterki.

Dorsza (rozmrożonego bądź świeżego) dopraw solą i pieprzem.

Na folii aluminiowej ułóż pieczarki i lekko osól. Na pieczarki połóż kawałek dorsza wraz z masłem.

Całość starannie zawiń i przełóż do parowaru. Gotuj na parze przez 25 minut.

Po upływie czasu wyciągnij z parowaru rybę i odlej roztopione masło i wodę.

Dorsza ułóż na talerzu i skrop sokiem z cytryny. Posyp świeżą natką pietruszki.

Przepis na makaron z brokułami

Składniki (na 2 porcje):

200 g makaronu,

1 brokuł,

18 zielonych oliwek,

4 liście laurowe,

ząbek czosnku,

10 łyżek zmielonych migdałów,

2 łyżki oliwy z oliwek,

3 łyżki tartej bułki,

świeżo zmielony pieprz, sól morska,

tarty parmezan.

Sposób przygotowania:

Makaron gotuj w lekko osolonej wodzie przez 10 minut.

Brokuł pokrój na różyczki. Przez około 6 minut gotuj go na parze z listkami laurowymi, oprósz solą.

Zielone oliwki pokrój na plasterki. Czosnek drobno posiekaj.

Na patelni rozgrzej oliwę łącznie z czosnkiem. Dodaj oliwki oraz zmielone migdały. Chwilę podsmaż, a następnie dodaj łyżkę wody.

Na drugiej patelni (suchej) zarumień tartą bułkę.

Odcedź makaron i wymieszaj z brokułami, oliwkami, zmielonymi migdałami i tartą bułką.

Danie polej oliwą, dopraw solą i pieprzem. Potrawę posyp tartym parmezanem.

Smacznego!