Szparagi przygotowane na parze nie tracą smaku i witamin oraz nie rozpadają się. Można je przyrządzić z masłem, szynką lub serem pleśniowym.

Szparagi są zdrowe i niskokaloryczne. W 100 gramach tych warzyw znajduje się niespełna 20 kalorii. Rośliny są bogate w żelazo, potas i magnez oraz witaminy C i z grupy B. Szparagi można jeść samodzielnie, dodać je do sałatki lub podać jako przystawkę do głównego dania.

Dlaczego warto przygotować szparagi na parze?

Szparagi przygotowane na parze są smaczne i nie tracą witamin.

Ta metoda ma też inne zalety:

szparagi nie nasiąkają wodą, więc nie tracą swojego naturalnego smaku i aromatu,

warzywa zachowują swój kolor i strukturę (nie rozpadają się ani nie stają zbyt miękkie).

szparagi nie tracą witamin i minerałów ,

, warzywa nie wymagają dodatku soli i tłuszczu, warto natomiast dodać do nich zioła,

gotowanie na parze nie wymaga ciągłego doglądania i mieszania,

gotowanie na parze pozwala szybko (w około 10 minut) przygotować szparagi.

Szparagi na parze z masłem

Przygotowanie szparagów na parze jest proste i zajmuje około 10 minut. Jest to podstawowa metoda przyrządzania tych warzyw. Na początku należy wybrać świeże rośliny, które nie będą miały suchych końców. Ugotowane na parze szparagi można zjeść sauté lub przyrządzić z nich danie.

Składniki:

500 gramów świeżych szparagów (zielonych, białych lub fioletowych – wedle uznania),

łyżka masła (opcjonalnie),

sól, pieprz, inne przyprawy (opcjonalnie).

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

zagotować wodę w dolnym naczyniu do gotowania na parze,

do wrzątku można dodać sól, pieprz, przyprawy oraz masło,

do górnego naczynia (sitka) włożyć całe szparagi i parować pod przykryciem.

Szparagi na parze z szynką

Szparagi przygotowane na parze z dodatkiem szynki to świetny pomysł na lekką kolację, przekąskę lub imprezową przystawkę. Przyrządzenie tego dania zajmuje kwadrans.

Składniki:

500 gramów szparagów ugotowanych na parze (zgodnie z poprzednim przepisem),

szynka parmeńska lub szynka wędzona – jeden plaster na jeden szparag,

łyżka ziaren sezamu lub słonecznika.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

ugotować szparagi na parze.

każdy strączek szparaga zawinąć w plaster szynki.

posypać uprażonym ziarnem sezamu lub słonecznika.

Szparagi na parze z serem pleśniowym

Szparagi z serem pleśniowym są wyśmienite do mięs i jako danie samodzielne. Można je podać na eleganckich przyjęciach.

Składniki:

500 gramów szparagów ugotowanych na parze (zgodnie z poprzednim przepisem),

150 mililitrów śmietany 18 procent,

50 gram sera pleśniowego „Lazur”,

sól, pieprz, inne przyprawy.

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Szparagi ugotować na parze. W czasie, gdy się gotują przyrządzić sos.

w rondelku zagotować śmietanę z solą i przyprawami, a do tego skruszyć ser pleśniowy.

całość dokładnie zamieszać i polać ugotowane szparagi.

Smacznego!