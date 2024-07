Gorączka u dziecka to stan kiedy temperatura ciała wynosi powyżej 38 stopni Celsjusza. Jeśli przebiega ona bezobjawowo, to może być skutkiem np. przeżywania silnych emocji, ale nie musi. Pierwszą pomocą jest podanie dziecku leku przeciwgorączkowego, np. paracetamolu.

Prawidłowa temperatura ciała dzieci powyżej 2 lat wynosi około 36,6 stopni Celsjusza. Gdy temperatura zwiększa się do 37,1 – 38 stopni Celsjusza występuje stan podgorączkowy. Powyżej 38 stopni Celsjusza - gorączka.

Gorączka u dziecka – objawy

Gorączkę u dziecka można poznać nie używając do tego termometru. Gorączkujący siedmiolatek może być spocony, choć często ma wysuszoną, gorącą skórę. Twarz ma zaczerwienioną a oczy przeszklone. Dziecko narzeka na zimno, boli je głowa i nie ma ochoty na zabawę. U dzieci gorączka może także przebiegać bezobjawowo.

Gorączka u dziecka bez innych objawów - przyczyny

Temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza bez innych objawów może być spowodowana intensywnym wysiłkiem fizycznym, przegrzaniem organizmu lub silnym napadem emocji.

Zobacz także

Gorączka u dziecka może też oznaczać chorobę np.:

wirusową trzydniówkę (ta choroba najczęściej występuje u małych dzieci), która po trzech dniach bezobjawowej gorączki około 39-40 stopni Celsjusza kończy się wysypką na ciele dziecka . Mimo, że temperatura jest wysoka, to trzydniówka nie jest groźną chorobą i nie leczy się jej.

. Mimo, że temperatura jest wysoka, to trzydniówka nie jest groźną chorobą i nie leczy się jej. Sepsę, inaczej posocznicę. Sepsa to bardzo groźne zakażenie organizmu. Może spowodować ją infekcja wirusowa, grzybicza lub pasożytnicza. Dzieci szczególnie narażone na posocznicę to te, z obniżoną odpornością (spowodowaną np. przebytym zapaleniem płuc). Chorobę wywołują głównie bakterie pneumokoki oraz meningokoki.

W przypadku, gdy gorączka u 7 latka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, powinno się skonsultować z lekarzem.

Gorączka u dziecka bez innych objawów – leczenie

Przed ewentualną wizytą u lekarza można spróbować zbić gorączkę domowymi sposobami. W aptece bez recepty dostępne są leki przeciwgorączkowe, np. paracetamol w cenie około od 4 do 10 złotych za opakowanie. Lek dostępny jest w tabletkach oraz syropach. Maksymalna dawka paracetamolu na dobę dla dzieci od 7 do 12 lat to 4 tabletki (1 zawiera w sobie 500 miligramów paracetamolu). Lek powinno się podawać w odstępach około 4 godzin.

Biegunka i gorączka u dziecka

Kiedy dziecko oprócz gorączki ma jeszcze biegunkę istnieje ryzyko odwodnienia. Nawadnianie organizmu malucha to pierwsza czynność jaką powinien zrobić rodzic. Słodkie soki i napoje gazowane lepiej zastąpić niegazowaną wodą. W czasie pojawienia się biegunki oraz minimum 3 dni po ustaniu objawów, dziecko powinno jeść lekkostrawne posiłki, np. bułkę z miodem, kleik ryżowy z warzywami lub gotowaną marchewkę.