Wielkie zmiany u Marcina Hakiela. Zdjęcia paparazzi zdradzają wszystko

Ostatnio w życiu Marcina Hakiela dzieje się naprawdę sporo. Ex Kasi Cichopek kilka dni temu został po raz trzeci ojcem, a teraz paparazzi "przyłapali" go, jak niósł kawę i wafelki dla robotników remontujących jego nową szkołę tańca. Wygląda na to, że placówka jest już prawie gotowa do otwarcia, mimo niedawnych informacji o jego problemach finansowych.