Maluszek idący do żłobka powinien mieć: piżamkę do spania i ubranka na zmianę. Wyprawka dla dziecka powinna zawierać także: kapcie, ulubioną przytulankę i poduszkę, 2 plastikowe butelki, ręcznik, pastę i szczoteczkę do zębów oraz kubeczek.

Reklama

Przed kupnem wyprawki warto zasięgnąć rady w żłobku do którego zapisane jest dziecko, aby dowiedzieć się co należy przygotować. Być może część rzeczy zapewnia placówka, a inne nie są w niej wymagane.

Co jest potrzebne do żłobka?

Przygotowując dziecko do żłobka, dobrze pozwolić maluchowi wybrać np. ubranka lub zabawkę, które zabierze ze sobą. Każdą z rzeczy najlepiej jest podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka. Pozwoli to na szybsze odnalezienie ewentualnej zguby i zapobiegnie zamianie przedmiotów między dziećmi. W wyprawce do żłobka powinny się znaleźć:

Ubranka na zmianę – 2 komplety ubranek zapasowych na wypadek, gdyby dziecko zamoczyło się lub pobrudziło. W żłobku dobrze jest zostawić: podkoszulki, bluzeczki, rajstopki, spodenki i skarpetki.

Buty lub kapcie na zmianę – najlepiej, aby były zapinane na rzepy i miały antypoślizgową podeszwę. Obuwie powinno mieć usztywniane cholewki trzymające stabilnie kostkę.

Piżamka do spania – dzieci w żłobku często śpią w ciągu dnia. Dobrze, żeby piżamka podobała się maluchowi i była wygodna.

Poduszka, kołderka lub kocyk i prześcieradło – niektóre placówki zapewniają pościel, inne chcą, aby rodzice dostarczyli swoją. W drugim przypadku dobrze jest dowiedzieć się wcześniej, jakie są wymiary łóżeczek. Prześcieradło najlepiej kupić z gumką, a na pościel dobrać miękką poszewkę. Dobrze, żeby maluch zabrał ze sobą swoją ulubioną poduszkę.

Worek na buty – w niektórych żłobkach są szafki na buty, wtedy worek nie jest wymagany.

Pieluszki dla dziecka – liczba pieluszek ma być dostosowana do potrzeb dziecka. Na podstawie codziennych obserwacji rodzic będzie wiedział ile pieluszek zużywa się w ciągu dnia.

Pasta i szczotka do zębów oraz kubeczek.

Ręcznik – imię i nazwisko dziecka można wyszyć na ręczniku za pomocą igły i nitki.

Smoczek – szczególnie w przypadku młodszych dzieci, pomaga w usypianiu dziecka.

Przytulanka – ulubiony miś lub lalka pomoże maluszkowi poczuć się raźnej, szczególnie w pierwszych dniach w żłobku.

2 plastikowe butelki – jedna na mleko, a druga na picie np. sok. Jeżeli dziecko nie pije już z butelki, można mu kupić kubeczek z przykrywką.

Śliniaczek – ochroni ubranko przez pobrudzeniem w czasie jedzenia.

Przygotowanie dziecka na pójście do żłobka

Warto uprzedzić dziecko, że pójdzie do żłobka. Dobrze, aby rodzic wytłumaczył maluchowi, dlaczego tam pójdzie i opisał, że będą tam inne dzieci i ciocie, które będą się nim opiekować. W czasie pierwszych dni (a zwłaszcza w trakcie dni otwartych, pozwalających na zapoznanie się dziecka ze żłobkiem) rodzic może zostać z dzieckiem, aby pobawić się z nim na terenie placówki. Można też czytać maluszkowi książeczki o bohaterach, którzy też wybierają się do żłobka.

Zobacz także