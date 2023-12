Co słychać u Nicoli z "Rolnik szuka żony"? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani programu. W wielkim finale dziesiątej edycji okazało się, że Darek nie chciał kontynuować relacji ze swoją wybranką. Rolnik zakończył związek z Nicolą, a przed kamerami padło wiele naprawdę gorzkich słów. Internauci wspierają porzuconą przez Darka kandydatkę, a niektórzy uważają, że idealnie pasuje do innego uczestnika "Rolnik szuka żony". Fani zwrócili również uwagę na pewien szczegół...

Fani zachwyceni Nicolą i Mikołajem z "Rolnik szuka żony"

W minioną niedzielę zakończyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja "Rolnik szuka żony". Wiadomo już, które związki przetrwały, a kto podjął decyzję o rozstaniu. Ogromne emocje wywołał wątek Darka, który zakończył relację z Nicolą. W ostatnim odcinku rolnik zdradził, dlaczego postanowił rozstać się ze swoją wybranką i doprowadził ją do płaczu, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy. Darek z "Rolnik szuka żony" został zmiażdżony po finale, a Nicola otrzymała mnóstwo wsparcia.

Po emisji ostatniego odcinka Nicola z "Rolnik szuka żony" przerwała milczenie i pokazała, z kim obejrzała finałową odsłonę programu.

Instagram @nicolagaw

Na zdjęciu pojawił się m.in. Mikołaj, były kandydat Anny i to właśnie on- jak twierdzą internauci- idealnie pasuje do Nicoli! Co więcej, niektórzy fani programu "Rolnik szuka żony" zwrócili uwagę, że zarówno Nicola jak i Mikołaj jeszcze przed emisją finału pokazywali w sieci relację z tych samych miejsc w Toruniu.

Jak zobaczyłam Nicole i Mikołaja obok siebie, to mówię idealna para

Mikołaj, szczęścia z Nicolą!

Mikołaj i Nicola świetnie wyglądają razem!

Jakoś dziś obydwoje mieli relacje z pobytu z Toruniu komentują internauci.

screen Rolnik szuka żony

Mikołaj i Nicola do tej pory nie zareagowali na komentarze na swój temat. A Wy, co o tym sądzicie? Czy Nicola i Mikołaj pasują do siebie?