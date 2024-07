GABA to jeden z suplementów diety przeznaczony dla sportowców. Stosowany jest w celu zwiększenia procesów anabolicznych i regeneracyjnych w mięśniach. Oprócz tego stosowany jest również w leczeniu chorób układu nerwowego, takich jak epilepsja i ADHD.

Aminokwas GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy jest jednym z ważniejszych neuroprzekaźników występujących naturalnie w ludzkim mózgu. Jego zadanie to przede wszystkim ułatwianie zasypiania i wyciszenie organizmu w momentach stresu.

Jakie są efekty suplementowania GABA

GABA wykazuje hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując uspokojenie, senność, ogólną poprawę nastroju i samopoczucia. Z tego powodu jest stosowany w leczeniu epilepsji, stanów lękowych, bezsenności czy nadmiernej pobudliwości, jaka występuje np. w ADHD. Przez sportowców ten aminokwas ceniony jest jeszcze z innego względu. Małe dawki GABA powodują szybszą regenerację organizmu w okresie wzmożonych treningów oraz przyrost tkanki mięśniowej. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa stymulowany przez GABA hormon wzrostu (GH), który dodatkowo przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej.

Przyjmowanie GABA wpływa pobudzająco również na inne procesy zachodzące w organizmie, takie jak:

produkcja kolagenu,

apetyt,

koncentracja,

odporność.

Dawkowanie GABA

Zalecenia dotyczące dawkowania GABA to najczęściej 2 kapsułki (1 g) przyjmowane przed snem. Stopniowo można zwiększać ilość, cały czas obserwując reakcje organizmu. Na początku może występować mrowienie w kończynach i delikatne drgawki. Zwiększanie dawki powinno się zakończyć w momencie osiągnięcia 3 g na dobę. Dzienna zalecana dawka GABA nie powinna przekraczać 5 g.

Skutki uboczne działania GABA

Osoby uprawiające sport, które zastanawiają się jak pobudzić hormon wzrostu, przed rozpoczęciem suplementowania kwasu GABA powinny wziąć po uwagę fakt, że przyjmowanie go dłużej niż 3-4 tygodnie może prowadzić do uzależnienia (psychicznego lub fizycznego – w przypadku przyjmowania go z alkoholem, który wzmacnia jego działanie) oraz powodować zaburzenia funkcjonowania układu trawiennego.

Cena suplementu GABA

Cena GABA waha się w granicach od 30 do 90 zł za 100 kapsułek zawierających 500 mg tego aminokwasu.