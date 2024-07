Dystonia neurowegetatywna, inaczej nazywana nerwicą serca czy syndromem Da Costy, objawia się przede wszystkim w zaburzeniach wegetatywnego układu nerwowego. W jego skład wchodzi układ pokarmowy, krążenia czy moczowo-płciowy.

Dystonia neurowegetatywna poprzez odczuwanie psychicznego lęku objawia się w szeregu zaburzeń somatycznych (fizycznych).

Zaburzenia nerwicowe objawiają się w sferze psychicznej (lęk, niepokój, poczucie zagrożenia), ale również somatycznej:

duszność,

drżenie rąk,

potliwość.

Dystonia neurowegetatywna jest zaburzeniem o podłożu psychosomatycznym, czyli dolegliwością psychiczną objawiają się w postaci dolegliwości fizycznej.

Objawy dystonii neurowegetatywnej

Nerwica serca po raz pierwszy została opisana w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Jacob Mendes Da Costa jako pierwszy zauważył u żołnierzy zespół objawów, które bardzo często towarzyszą zaburzeniom nerwicowym:

omdlenia,

kołatanie serca,

zaburzenia snu,

irytacja, podenerwowanie,

dreszcze,

bóle głowy, zawroty głowy,

zbyt niska i zbyt wysoka temperatura ciała.

Zaburzenie dystonii wegetatywnej zostaje zdiagnozowane, gdy dolegliwości te będą objawem osiowym schorzenia, czyli staną się dominującymi cechami zaburzenia. W nerwicach stają się one tylko symptomami towarzyszącymi.

Leczenie dystonii neurowegetatywnej

Gdy osoba odczuwa więcej niż dwa objawy dystonii neurowegetatywnej, powinna zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, a on skierować ją do specjalistów: psychiatry i kardiologa. Leczenie choroby odbywa się wielopoziomowo. Oddzielnie leczy się u psychiatry układ nerwowy, a równocześnie kardiolog zajmuje się zaburzeniami somatycznymi, związanymi z zaburzoną pracą serca. Terapie farmakologiczne powinny jednak być tak ułożone, aby nie zaszkodzić jedna drugiej. Oprócz systematycznego przyjmowania leków kardiologicznych, aby wyeliminować przyczynę nerwicy wegetatywnej, osoba chora powinna zgłosić się również do psychologa i rozpocząć psychoterapię.