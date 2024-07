Leczenie nadpotliwości może być kilkustopniowe. Bywa tak, że nadmierne pocenie jest skutkiem konkretnej dolegliwości. W takim wypadku najpierw trzeba wyleczyć daną chorobę.

Jak wyleczyć nadpotliwość?

By wyleczyć nadmierne pocenie się należy zdiagnozować przyczynę nadpotliwości. Jeśli okaże się, że schorzenie spowodowane jest przez konkretną chorobę, należy ją wyleczyć. Osoby otyłe powinny pozbyć się nadwagi, a chorującym na nadczynność tarczycy zaleca się wyregulowanie wydzielania hormonów. Kiedy powodem nadmiernego pocenia się jest stres należy stosować techniki relaksacyjne i leki uspokajające, najlepiej te na bazie ziół.

Kosmetyki i leki na nadpotliwość

Osoby cierpiące na nadpotliwość powinny używać specjalnych kosmetyków, które zwalczają pot. Zawierają one w sobie chlorek aluminium i czasowo zamykają przewody potowe. Jeśli nie ma ustalonej konkretnej przyczyny nadmiernego pocenia się, należy udać się jak najszybciej do lekarza. Specjalista może przepisać leki doustne, które zapobiegają wydzielaniu potu. Dodatkowo można zaopatrzyć się w leki, które mają w składzie zioła takie jak sporysz, czy pokrzyk. Rośliny te są bogate w alkaloidy, które działają uspokajająco, nasennie i rozkurczają mięśnie gładkie. W aptekach i drogeriach kosmetycznych można dostać preparaty, które stosuje się zewnętrznie na miejsca pocące się (pachy, stopy, czy dłonie). Kosmetyki powodują obniżenie aktywności gruczołów potowych. Ponadto w przypadku nadpotliwości konieczne jest zachowanie zasad właściwej higieny osobistej, dlatego powinno się brać częste kąpiele, najlepiej z zastosowaniem ziół (mięty, rumianku, szałwii, czy kory brzozy). Należy nosić przewiewne, bawełniane ubrania i zmieniać je w ciągu dnia, a także zaleca się regularne wietrzenie miejsca pracy i dbanie o to, by było w nim chłodno. Dodatkowo powinno się unikać kawy, alkoholu i ostrych przypraw.