Wystający brzuch u dziecka poniżej 3. roku życia jest stanem normalnym. U starszych może być objawem dolegliwości żołądkowych, takich jak: zaparcia, wzdęcia czy biegunka. Zapalenie wyrostka robaczkowego można podejrzewać, gdy brzuch dodatkowo robi się twardy, a dziecko gorączkuje (temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza).

Reklama

Niemowlaki mają nieproporcjonalne główki i brzuszki w stosunku do całego ciała, ale to jest zupełnie normalne do 3 roku życia. Potem brzuch stopniowo „wyciąga się” i robi się płaski.

Przyczyny dużego brzuszka u dzieci poniżej 3. roku życia

U dzieci do 3 roku życia brzuszki są naturalnie wypukłe i nie jest to powód do niepokoju. Przez 2 pierwsze lata życia dziecka żołądek znajduje się w pozycji poziomej. Dopiero między 2 a 3 rokiem układa się pionowo (tak jak u dorosłego człowieka). Duży brzuch u dziecka spowodowany jest także zaokrąglonym dolnym odcinkiem kręgosłupa (u dorosłych jest on płaski).

Duży brzuch u dzieci po 3. roku życia, a problemy z układem pokarmowym

Wystający brzuszek u dziecka może być wynikiem dolegliwości układu pokarmowego. Do najczęstszych z nich należą:

Zobacz także

Wzdęcia - wywołane np. nadmiarem laktozy w mleku matki.

Zaparcia – gdy maluszek dostaje zbyt mało pokarmów zawierających błonnik.

Biegunka i wysypka – mogąca być oznaką celiakii czyli nietolerancji glutenu (białka występującego w nasionach pszenicy, jęczmienia, owsa i żyta).

Zapalenie wyrostka robaczkowego – towarzyszą mu bóle brzucha i gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza. Wymagana jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem.

Wystający brzuszek u dziecka po 3. roku życia a wady kręgosłupa

Duży brzuch u dzieci może być objawem zniekształcenia klatki piersiowej nazywanego klatką piersiową szewską lub lejkowatą. Jest to wada wrodzona, którą można zauważyć tuż po urodzeniu dziecka. Polega ona na zapadnięciu się dolnej części mostka. Krzywizna może być tak duża, że mostek będzie stykać się z kręgosłupem.

Reklama

Inną wadą kręgosłupa uwydatniającą brzuch może być lordoza. Jest to wada kręgosłupa której przyczyną może być niedobór witaminy D3 i krzywica. Lordozę leczy się zwykle odpowiednią dietą, suplementacją, sportem a czasem również rehabilitacją.