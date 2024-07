Zapalenie wyrostka robaczkowego powoduje niedrożność jego światła spowodowana czynnikiem mechanicznym, np. zaleganiem kamienia kałowego na ściankach jelita. Prowadzi to do zwiększenia ciśnienia i w najgorszym wypadku pęknięcia wyrostka.

Reklama

Wyrostek robaczkowy to około 13-centymetrowe uwypuklenie ściany jelita, na odcinku od kątnicy do miejsca łączenia okrężnicy z jelitem cienkim. Zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci często mylone jest z zakażeniem dróg moczowych.

Przyczyny zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci

Zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci spowodowane jest niedrożnością jego światła przez pasożyty, kamień kałowy, infekcje bakteryjne lub guz nowotworowy. Wewnątrz światła dochodzi do podwyższenia ciśnienia, co powoduje rozdęcie wyrostka i niedokrwienie. Pobudzone nerwy aferentne (czuciowe) dostają się do rdzenia kręgowego wywołując silny ból w okolicy nadbrzusza.

Przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego - przyczyny

Przyczyną przewlekłego zapalenia wyrostka robaczkowego są głównie bakterie. Pałeczka okrężnicy (bakteria Escherichia coli), obecna w wyrostku dostaje się do niedokrwionych ścianek nasilając stan zapalny. Finalnie dochodzi do przedziurawienia wyrostka, co wywołuje:

Zobacz także

zapalenie otrzewnej – stan bezpośredniego zagrożenia życia,

wstrząs septyczny (forma sepsy) – reakcja zapalna organizmu na zakażenie, której towarzyszy spadek ciśnienia tętniczego,

ropień –to najłagodniejszy skutek przewlekłego zapalenia wyrostka, bo nie zagraża życiu.

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci rozpoznaje się po badaniu moczu (by wykluczyć zakażenie), RTG i USG jamy brzusznej oraz tomografii komputerowej (badanie radiologiczne za pomocą promieniowania rentgenowskiego).

Reklama

Zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci - objawy

Pierwsze objawy zapalenia wyrostka u dziecka to pulsujący ból brzucha w okolicach nadbrzusza. Oprócz tego do symptomów schorzenia wliczają się: nudności, wymioty, brak łaknienia, gorączka około 38 stopni Celsjusza oraz trudności z oddaniem moczu.