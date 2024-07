Słodka drożdżówka to szybka przekąska na mieście lub śniadanie do szkoły czy pracy. Kalorie w niej zawarte na dłuższą metę mogą przyczynić się do przybierania na wadze. Średnio taka przyjemność dostarcza 300 kcal, a wartości odżywcze w niej zawarte, to przede wszystkim proste węglowodany.

Słodka bułka często zawiera sporo sztucznych dodatków i konserwantów. Jednak dbając o zdrowie i szczupłą sylwetkę nie musisz sobie odmawiać tego przysmaku. Możesz samodzielnie upiec pyszne drożdżówki w domu.

Wartości odżywcze drożdżówek

W zależności od tego czy drożdżówki są pieczone z mąki pełnoziarnistej, czy oczyszczonej oraz ilości i rodzaju użytego nadzienia zawartość składników odżywczych ulega zmianie.

Na 100 g drożdżówki średnio znajduje się:

5-8 g białka,

3-6 g tłuszczu,

30-50 g węglowodanów.

Ponadto obecnie na szeroką skalę do tego typu smakołyków dodawane są sztuczne barwniki i aromaty, konserwanty oraz regulatory kwasowości. Dlatego najlepiej upiec drożdżówki w domu lub kupować wyłącznie te, które nie zawierają tych dodatków.

Czy drożdżówki tuczą - kaloryczność drożdżówek

Poniżej znajdziesz wartość kaloryczną najpopularniejszych drożdżówek. Liczby są przybliżone ponieważ to, ile kalorii zawiera drożdżówka, którą masz zamiar skonsumować jest ściśle uzależnione od proporcji składników, jakie zostały użyte do jej przygotowania. Każda piekarnia ma swoje receptury, wg których dodawane są różne ilości cukru, tłuszczu i innych składników, mających kluczowe znaczenie w tym przypadku. Drożdżówka – w zależności od nadzienia oraz użytej lub nie polewy (np. lukrowej, czekoladowej) i producenta może ważyć od 80 do 130 g.

Przybliżona liczba kalorii jaką zawiera 100 gramów:

drożdżówki z dżemem/marmoladą - około 300 kcal,

drożdżówki z serem – około 270 kcal,

drożdżówki z budyniem - około 270 kcal,

drożdżówki z jabłkiem – około 250 kcal,

drożdżówki z kruszonką – około 240 kcal,

drożdżówki z makiem – około 325 kcal,

jagodzianki – około 315 kcal.

Przepis na domową, pełnoziarnistą drożdżówkę z jabłkami, bez cukru

Stopień trudności: łatwy

Czas przygotowania: 60 minut

Składniki:

150 ml mleka,

40 g roztopionego masła, roztopionego,

300 g mąki pszennej pełnoziarnistej,

20 g świeżych drożdży,

szczypta mielonej wanilii,

szczypta cynamonu,

1 białko z jajka,

1 żółtko i łyżka mleka do posmarowania bułeczek przed pieczeniem.

Sposób przygotowania:

1. Jabłka umyj, obierz ze skórki. Chwilę podduś w rondelku z niewielką ilością wody, wanilią i cynamonem.

2. Wymieszaj roztopione (ale nie gorące) masło z mlekiem i drożdżami.

3. Do dużej miski przesiej mąkę, dodaj resztę składników (oprócz jabłek) i dokładnie wymieszaj. Przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na pół godziny do wyrośnięcia.

4. Po tym czasie wyrabiaj ciasto do momentu, aż będzie miękkie i elastyczne. Podziel je na 10 części.

5. Każdą z części rozłóż dłońmi płasko na stolnicy lub blacie i nałóż na środek jabłka. Te które czekają w kolejce przykryj ściereczką żeby nie wyschły. Zawiń ciasto w kulkę uważając, żeby nic nie wyciekło.

6. Bułeczki układaj „szwem” do dołu na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Przykryj ściereczką i pozostaw na kwadrans do ponownego wyrośnięcia.

7. Przed pieczeniem posmaruj każdą drożdżówkę żółtkiem z łyżką mleka.

8. Włóż drożdżówki do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Piecz około 15 minut do czasu, gdy się zarumienią.

Smacznego!