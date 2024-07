Drętwienie rąk jest dolegliwością, którą bardzo często mylnie się interpretuje. Choć przypadłość ta czasem zdarza się każdemu, może też być sygnałem poważnej choroby. Z drętwieniem rąk można zostać skierowanym tak do neurologa, jak i do kardiologa, ortopedy czy dietetyka.

1. Dieta uboga w witaminy i minerały.

Do drętwienia rąk może doprowadzić niedobór witamin z grupy B, potasu, wapnia czy magnezu. Jeśli drętwieniu towarzyszą skurcze, drgania powiek i mięśni, przyczyną dolegliwości najprawdopodobniej jest uboga dieta. Można ją wzbogacić suplementami lub włączeniem do codziennego jadłospisu produktów bogatych w brakujące składniki, np. bananów, orzechy, soku pomidorowego, chudego mięsa, ryb, nabiału, natki pietruszki czy pestek dyni.

2. Długotrwałe unieruchamianie rąk.

Drętwienie i mrowienie rąk najczęściej występują tuż po wstaniu z łóżka. To sygnał, że pozycja przybierana podczas snu jest niewygodna – może ręka przez całą noc jest przygnieciona przez tułów albo leży nad głową? Pomoże wtedy zmiana ułożenia ciała podczas snu. Niekiedy, by uzyskać lepszą pozycję ciała w czasie snu, wystarczy przestawić łóżko czy zmienić poduszkę lub materac. Na niewygodne dla kończyn pozycje narażeni są też ci, którzy prowadzą siedzący tryb życia. Mogą oni radzić sobie z drętwieniem poprzez codzienne wykonywanie ćwiczeń (np. skłonów).

3. Zmęczenie albo zwyrodnienie kręgosłupa.

Za drętwienie rąk może być też odpowiedzialny kręgosłup. Ucisk na jego szyjny odcinek to bezpośrednia przyczyna dolegliwości. Aby sprawdzić, czy nerwy szyjne nie są uwięzione przez nieprawidłowo układające się kręgi, trzeba zrobić prześwietlenie. W razie potwierdzenia diagnozy warto kupić poduszkę ortopedyczną.

4. Choroby układu sercowo-naczyniowego.

Drętwienie którejś z rąk, zwłaszcza lewej, może wskazywać na problemy z sercem. Jeśli drętwienie się utrzymuje i towarzyszą mu bóle w mostku, może dojść nawet do zawału. Sercowcy mogą zapobiegać drętwieniu rąk tylko poprzez leczenie swojej choroby. To samo dotyczy tych, którzy cierpią na chorobę niedokrwienną. Może ona doprowadzić do udaru mózgu. Zdrętwienie nogi i ręki po tej samej stronie ciała to jego częsty symptom.

5. Ciąża.

Co czwarta kobieta ciężarna cierpi na zespół cieśni nadgarstka, który ustępuje tuż po porodzie. Przyczyną są zmiany hormonalne, w wyniku których woda zatrzymuje się w organizmie. Zapobiegać tej dolegliwości można jedynie poprzez dbałość o to, by nadgarstek nie zwisał ani nie był unieruchomiony – podczas siedzenia przy stole czy biurku trzeba go opierać o blat i dbać o to, żeby w czasie snu nie był przygnieciony.

6. Uszkodzenie lub obciążenie nerwów.

Za drętwienie rąk może też odpowiadać układ nerwowy. To dolegliwość charakterystyczna m.in. dla nerwicowców, alkoholików, chorych na stwardnienie rozsiane, niedoczynność tarczycy, padaczkę czy boreliozę.

Na podstawie jednego objawu nie można rozpoznać schorzenia, zwłaszcza, że istnieje wiele możliwych przyczyn drętwienia ręki. Dopiero konsultacja ze specjalistą, może dać jednoznaczną odpowiedź.