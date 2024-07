W organizmie człowieka nieustannie krąży około 5 litrów krwi, pompowanej i dostarczanej do wszystkich narządów ciała. Spowolnienie tego ruchu krwi, czyli tak zwane słabe krążenie, objawia się najczęściej zimnymi stopami i dłońmi, uczuciem drętwienia, wyczerpaniem, wypadaniem włosów, osłabieniem paznokci i obrzękami.

Przyczyną problemów z krążeniem może być dieta uboga w witaminy i minerały, siedzący tryb życia oraz choroby, takie jak cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze.

Widoczne objawy słabego krążenia krwi: wypadanie włosów, osłabione paznokcie, żylaki, obrzęki

Kiedy organizm ma problemy z równomierną dystrybucją krwi i składników odżywczych, w pierwszej kolejności cierpią na tym włosy i paznokcie. Włosy stają się suche, a paznokcie osłabione i łamliwe. Może także dojść do przesuszenia skóry, a nawet do jej odbarwienia. Przy niedotlenieniu spowodowanym słabym krążeniem, na palcach u rąk i nóg mogą pojawić się siniaki, a skóra może przebarwiać się na niebiesko. Jeśli problemy z krążeniem dotyczą nerek, w tkankach gromadzi się za dużo wody, a w rezultacie na dłoniach i stopach może pojawić się opuchlizna. Do najbardziej widocznych objawów słabego krążenia należą żylaki i owrzodzenia w okolicach stóp i na nogach. Aby im w porę zapobiec, należy zwracać uwagę na swędzenie, puchnące żyły, czerwone plamy i stany zapalne w tych obszarach.

Fizyczne objawy słabego krążenia krwi: zimne stopy i dłonie, drętwienie, osłabienie organizmu i duszności

Jedna z najbardziej znanych oznak problemów z krążeniem to zimne dłonie i stopy. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku osłabionego krążenia krew nie przepływa z optymalną prędkością i regulacja temperatury może zostać zaburzona. Z tej samej przyczyny u mężczyzn mogą pojawić się problemy z erekcją. Problemy z krążeniem skutkują także mrowieniem i drętwieniem kończyn, a także partii ciała, gdzie drętwienie zazwyczaj nie występuje (kark, okolice brzucha). W wyniku nieprawidłowego przepływu krwi mogą się też pojawić duszności i uczucie ucisku w klatce piersiowej. Słabe krążenie skutkuje też brakiem apetytu, problemami z trawieniem i zaparciami. Dzieje się tak dlatego, że spowolnione krążenie spowalnia wszystkie inne procesy, w tym trawienie i pracę wątroby. Cały organizm ulega osłabieniu, obniża się także odporność. Organizm traci umiejętność wykrywania i zwalczania patogenów, co skutkuje częstymi przeziębieniami i problemami z gojeniem się ran. Słabe krążenie może także negatywnie wpłynąć na pamięć i koncentrację. Kiedy krew nie przepływa prawidłowo, mogą wystąpić problemy ze skupieniem, nauką, a także codziennym funkcjonowaniem.

