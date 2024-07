Objawy stwardnienia rozsianego: drętwienie kończy, utrata ostrości wzroku, osłabienie

Stwardnienie rozsiane to choroba, która prowadzi do stopniowego niszczenia otaczającej włókna nerwowe mózgu i rdzenia kręgowego mieliny. Zniszczenie mieliny uniemożliwia przekazywanie sygnałów elektrycznych. Prowadzi to m.in. do zaburzeń widzenia i niedowładu kończyn.