Grzybica pochwy w ciąży powoduje nieprzyjemne dolegliwości i może wywołać przedwczesny poród. Leczy się ją preparatami grzybobójczymi stosowanymi miejscowo, a w nawracających i silnych infekcjach grzybiczych stosuje się też leki doustne.

Uporczywy świąd, pieczenie i upławy to objawy grzybicy pochwy w ciąży

Grzybicę pochwy w ciąży można rozpoznać po wyglądzie wydzieliny, a także po dolegliwościach towarzyszących – swędzeniu i pieczeniu okolic intymnych. O grzybicy świadczą upławy o zabarwieniu białym lub żółtawym i wydzielina o grudkowatej strukturze i słabym, lekko słodkawym zapachu albo bezwonna. Wiele kobiet odczuwa także dużą suchość pochwy, co potęguje swędzenie. Świąd odczuwany jest i w pochwie, i na wargach sromowych, podobnie jak pieczenie. Niekiedy grzybica pochwy w ciąży objawia się też bólem okolic intymnych.

Leczenie grzybicy pochwy w ciąży miejscowo i doustnie

Gdy dojdzie do zakażenia grzybami, jedyną skuteczną metodą leczenia jest zastosowanie preparatów o właściwościach grzybobójczych. Zwykle leki na grzybicę pochwy w ciąży zawierają clotrimazol. Często wystarczą globulki dopochwowe czy kremy do stosowania w zmienionych chorobowo miejscach. Jednak gdy zakażenie nawraca lub ma ciężki przebieg, lekarz może zadecydować o włączeniu do terapii leków doustnych.

Grzybica pochwy w ciąży musi być zwalczana, ponieważ może doprowadzić do przedwczesnego porodu i niesie zagrożenia dla płodu. Podczas kuracji przeciwgrzybicznej bardzo ważne jest, by przestrzegać zasad higieny i nie stwarzać grzybom sprzyjających warunków do rozmnażania. Leczenie przyspieszy noszenie bawełnianej bielizny, likwidowanie nadmiernej wilgoci w miejscach intymnych, dokładne osuszanie ich po myciu i stosowanie probiotyków. Istotne jest też przywrócenie naturalnego pH poprzez stosowanie płynów do higieny intymnej przeznaczonych dla ciężarnych.

A jaka jest zależność między grzybicą pochwy w ciąży a współżyciem? Jeśli partner ma objawy grzybicy, powinien poddać się leczeniu. Gdy mężczyzna się nie zaraził, nie musi poddawać się leczeniu. Jeśli tylko partnerka choruje, podczas zbliżeń należy stosować prezerwatywy.

Grzybica pochwy w ciąży ma wpływ na dziecko

Podczas porodu zaraża się ono drożdżakami i w pierwszych tygodniach życia i później, aż do wyleczenia, cierpi na często pojawiające się pleśniawki. Może dojść także do grzybicznego zakażenia błony śluzowej odbytu. Efektem zarażenia drożdżakami podczas porodu są częste i trudne do wyleczenia odparzenia u dziecka.