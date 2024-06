Launo Kardel z 4. edycji "Hotelu Paradise" poinformowała o ciąży. Nie jest to jednak dla niej wymarzony czas, bo właśnie rozstała się z ojcem dziecka, a jak wynika z jej relacji, tak naprawdę została porzucona.

Launo w 4. edycji "Hotelu Paradise" była jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek programu. Po zakończeniu przygody z randkowym show skupiła się na swojej pracy, założyła własny salon i zdecydowała się na sporą metamorfozę, nie ukrywając, że poddawała się liposukcji i powiększyła piersi. Od jakiegoś czasu Klaudia Kordel była też zakochana i jej obserwatorki były przekonane, że znalazła soją drugą połówkę. Teraz Launo poinformowała, że jest w ciąży i nie jest już z ojcem jej dziecka:

Życie prywatne to jeden wielki żart i moje zaufanie do ludzi spadło do zera. Kiedy ja poświęciłam swoją karierę, życie prywatne, aby przeprowadzić się do innego miasta, bo jak było dobrze, to było dobrze, w finale zostałam sama, a czemu? Bo zaszłam w ciążę a baby daddy postanowił mnie zablokować i zerwać, bo to zły czas dla niego.

wyznała Launo