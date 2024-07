Czosnek rozrzedza krew, ale dzięki temu poprawia odporność organizmu na infekcje. Jest też naturalnym antybiotykiem, obniża ciśnienie krwi i wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Jedzenie czosnku w ciąży nie zaszkodzi matce ani dziecku, ale powinien być on dawkowany racjonalnie.

Przeciwwskazania do jedzenia czosnku w ciąży

Zaburzenia krzepliwości krwi, niskie ciśnienie oraz problemy z żołądkiem i wątrobą powinny powstrzymać kobietę od jedzenia czosnku w ciąży. Czosnek zmniejsza krzepliwość i obniża ciśnienie krwi, więc nawet osoby bez tych problemów powinny jeść go z umiarem. Ciężarna może zjeść 2 do 3 ząbków czosnku na dzień, ale powinna z niego zrezygnować w ostatnich miesiącach przed rozwiązaniem. Spożywany w dużych ilościach może doprowadzić do krwotoków lub przedwczesnego porodu. Zmniejszona krzepliwość krwi to także ryzyko powikłań podczas porodu, dlatego czosnek lepiej odstawić z pewnym wyprzedzeniem przed planowanym terminem porodu.

Pozytywne skutki jedzenia czosnku w ciąży

Leczenie infekcji w ciąży nie jest proste. Część leków nie może być przyjmowana w tym czasie, ze względu na szkodliwy wpływ na dziecko. Czosnek jest bezpiecznym i naturalnym antybiotykiem, dlatego warto go stosować już w początkowej fazie przeziębienia. Przyjmowany regularnie wzmacnia odporność organizmu, co jest szczególnie ważne dla ciężarnych. Ponadto jedzenie czosnku w ciąży poprawia pracę układu pokarmowego, co może pozwolić uniknąć dolegliwości trawiennych. Właściwości czosnku, takie jak obniżenie poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi, a także poprawa krążenia sprawiają, że kobiety podatne na stres powinny jeść czosnek w ciąży, by nie szkodzić płodowi i nie zaburzać jego rozwoju.

Czosnek w ciąży można przyjmować pod różnymi postaciami

Poddawany długiej obróbce termicznej czosnek traci swoje walory smakowe i znaczną część odżywczych, dlatego zaleca się jego jedzenie na surowo. Ostry smak i intensywny zapach mogą jednak przeszkadzać kobietom w ciąży, u których smaki zmieniają się w tym czasie. Te ciężarne mogą z powodzeniem połączyć czosnek z cytryną i miodem czy mlekiem, mogą też pokusić się o zrobienie domowego syropu z czosnku. Na rynku dostępne są preparaty zawierające ekstrakt z czosnku czy olejek czosnkowy, zachowujące właściwości tego zioła i ograniczające dyskomfort podczas ich przyjmowania.