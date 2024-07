Dieta Andersona, zwana dietą niełączenia, zabrania łączenia ze sobą produktów białkowych z węglowodanowymi. Anderson odchodzi od reguły jedzenia posiłków o konkretnych godzinach. Ważna dla niego jest kolejność przyjmowania konkretnych produktów.

Dieta Andersona – czym jest?

Dieta Andersona, polega na niełączeniu ze sobą białek i węglowodanów. Dietę stworzył Henry L. N. Anderson, który stwierdził, że głównym powodem cellulitu i odkładania się tłuszczu jest łączenie ze sobą produktów białkowych i węglowodanowych podczas jednego posiłku. W trakcie diety nie jest ważna pora przyjmowania posiłków, a kolejność ich jedzenia.

Dieta Andersona – zasady diety

Podczas diety Andersona powinno się jeść owoce, warzywa i orzechy. Nie zaleca się picia herbaty, kawy i alkoholu. Oprócz tego osoba stosująca tę dietę powinna przestrzegać kolejności posiłków i nie pić gazowanej wody lub innych napojów przed i w trakcie jedzenia. Podczas diety należy unikać sosów, a ostatni posiłek powinien być zjedzony do godziny 20. Ważne jest, by po jedzenie sięgać jeśli naprawdę jest się głodnym. Po pierwszym uczuciu sytości należy zakończyć posiłek.

Twórca diety odchodzi od reguły jedzenia posiłków o konkretnych godzinach. Ustala on poszczególne ramy czasowe. I tak np. rano można jeść tylko owoce, np. winogrona, gruszki, banany i soki owocowe (niezawierające konserwantów). Od południa do godziny 16 można jeść warzywa, np. sałatę z pomidorami i pić soki warzywne. Dopiero od godziny 16 do 20 Anderson pozwala jeść wszystko, na co zezwala dieta (sałatę, pieczone ziemniaki, chude mięso). Zwraca jednak uwagę na niezbyt duże ilości jedzenia ryb, mięsa i jaj. Dietę Andersona należy stosować przez dwa tygodnie. Podczas tego czasu powinno się schudnąć 2 kilogramy. Zaleca się ją szczególnie osobom pracującym, jedzącym pierwszy posiłek przeważnie po godzinie 16. Nie powinny diety stosować osoby otyłe.

Dieta Andersona – zalety

Zaletą diety Andersona jest możliwość tworzenia własnego jadłospisu i brak efektu jojo po jej zakończeniu. Osoby stosujące tę dietę nie muszą codziennie jeść tych samych potraw. Dieta Andersona poprawia metabolizm i wprawia w lepsze samopoczucie.

Dieta Andersona – wady

Wadą diety Andersona jest fakt, że podczas jej stosowania nie można pić mleka i jeść produktów mlecznych, które zawierają duże ilości wapnia.