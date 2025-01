Kariera znanej przede wszystkim z roli Casey „C.J.” Parker w „Słonecznym patrolu” Pameli Anderson otrzymała drugie życie. W przeszłości media rozpisywały się o celebrytce głównie w kontekście jej burzliwych romansów czy afery wokół skradzionej sekstaśmy i jej ówczesnego męża Tommy’ego Lee. Na podstawie tej historii powstał nawet serial. Anderson przez długi czas uchodziła za ikonę seksu, a fanów bardziej interesowały jej kolejne związki niż dokonania artystyczne. Wiele osób nie miało pojęcia, że modelka, która weszła do show-biznesu w latach 80., miała za sobą bardzo trudne dzieciństwo. Wychowała się z ojcem alkoholikiem w domu, który próbowała utrzymać jej pracująca na dwóch etatach matka. Od niedawna o Anderson – dojrzałej już, 57-letniej kobiecie – znów jest głośno. 6 stycznia pojawiła się na gali wręczenia Złotych Globów. Jury nominowało ją do statuetki dla najlepszej aktorki w filmie dramatycznym. Towarzyszył jej 28-letni syn.

Pamela Anderson błyszczy na Złotych Globach z synem

W poniedziałek, 6 stycznia wręczono Złote Globy 2025. Swój wielki moment miała Demi Moore. Po długiej nieobecności 62-letnia gwiazda wróciła na salony. I to w jakim stylu! Aktorka, która zachwyciła rolą w głośnym horrorze „Substancja”, ze wzruszeniem odbierała wyróżnienie. W przeszłości została brutalnie potraktowana przez media, które sprowadziły jej wartość jedynie do wyglądu, natomiast producenci określili ją jako „popcornową” aktorkę.

O przedmiotowym traktowaniu przez tabloidy wie coś także Pamela Anderson. Gwiazda również miała szansę na statuetkę. Była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w filmie dramatycznym za rolę w „The Last Showgirl”. Ostatecznie jednak wyróżnienie odebrała inna dojrzała artystka, 59-letnia Fernanda Torres.

Anderson i tak zrobiła show. Po raz kolejny pokazała się bez mocnego makijażu. Postawiła na elegancką, czarną suknię od Oscara de la Renty z marszczoną górą. Do stylizacji dobrała długie rękawiczki. Duże zainteresowanie wywołał towarzyszący jej syn, 28-letni Brandon Thomas Lee.

Podobnie jak sławna matka Lee próbuje sił w świecie kina i telewizji. Cały czas wspiera też Anderson. W rozmowie z mediami wielokrotnie podkreślał, że zamierza odmienić jej wizerunek w Hollywood. Wyprodukował dokument „Pamela: Historia miłosna” dla Netfliksa, w którym opowiada historię mamy, wyreżyserowaną przez Ryana White’a.

Lee to owoc głośnego związku Pameli Anderson i muzyka Tommy’ego Lee. Rozpoznawalność zyskał dzięki udziałowi w reality show „The Hills: New Beginnings”. Oprócz tego pracował jako model m.in. dla Dolce & Gabbana. Ma młodszego brata Dylana Jaggera Lee. Wiele wskazuje na to, że w przyszłości obaj mogą stać się gwiazdami.

