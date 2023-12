Odeszła Sophie Anderson, a w rzeczywistości Rebecca Jones czyli gwiazda filmów dla dorosłych i znana aktywistka na rzecz społeczności LGBTQ+. Sophie Anderson miała zaledwie 36 lat, a wokół jej nagłej śmierci w sieci narastają spekulacje. Co więcej, na koniec listopada zmarł jej 34- letni partner.

Nie żyje Sophie Anderson

Sophie Anderson znana jako osobowość medialna i aktorka filmów dla dorosłych zmarła w wieku zaledwie 36 lat. To nie wszystko! Zaledwie kilka tygodni temu na koniec listopada zmarł jej 34-letni partner Oliver Spedding, były piłkarz Premier League Crystal Palace, a w ostatnich latach również aktor filmów dla dorosłych. Informacja na temat przyczyny śmierci Sophie Anderson nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej.

Zaskakuje jednak fakt, że we wrześniu Oliver Spedding informował o śmierci Anderson wraz ze szczegółami pogrzebu, co potem dementowała jej przyjaciółka Rebecca More. Teraz Moore opublikowała poruszający wpis, w którym oficjalnie żegna Sophie Anderson, dołączyła do niego zaskakujące wideo, podsumowujące ich relacje.

Jestem zdruzgotana informacją o śmierci Sophie. Byłyśmy bardzo blisko i dzieliłyśmy razem szalony czas, który był dla nas całkowicie wyjątkowy. To tragiczna informacja, ale wiem, że Sophie zaznała teraz spokoju. Zawsze będę cię kochała i zajmujesz szczególne miejsce w moim sercu napisała Rebecca More.

Internauci i fani Sophie są zdruzgotani informacją o jej śmierci i piszą wprost, że nie mogą w to uwierzyć.

Przesyłam pozdrowienia dla wszystkich, którzy kochali Soph, ta dziewczyna była wyjątkowa. Nigdy nie śmiałam się i nie płakałam mocniej z kimś

Naprawdę nie mogę uwierzyć. Dewastujące wieści

Niewiarygodnie smutna wiadomość. Wasza dwójka sprawiła TYLE radości niezliczonym ludziom na całym świecie i wprowadziła tak pozytywne zmiany na tej planecie.

Coś jest bardzo dziwnego i nikt o tym nie mówi.... Czy nie było dramatu, w którym jej chłopak powiedział, że umarła, ale nie umarła? Teraz naprawdę umiera kilka miesięcy później!?! Podejrzane