Zdrowa dieta odchudzająca musi dostarczyć ci dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze. Wbrew pozorom, na krótką metę można je pozyskać z samych napojów – dieta płynna to nie tylko woda, ale też smaczne i zdrowe koktajle.

Podstawą każdej diety jest rozsądek, dlatego decydując się na odchudzanie, trzeba przestrzegać podstawowych zasad, które zagwarantują, że na własne życzenie nie wyrządzimy szkód w swoim organizmie. Oto 4 rzeczy, o których musisz pamiętać, jeśli chcesz, by dieta płynna naprawdę zadziałała:

Przed rozpoczęciem detoksu przygotuj na niego organizm , wypijając szklankę zsiadłego mleka lub kefiru – niech one będą ostatnim posiłkiem przed pójściem spać w dzień poprzedzający rozpoczęcie kuracji.

Zrezygnuj z napojów gazowanych, które zaburzają proces trawienia i zastąp je naturalnymi sokami i niegazowaną wodą mineralną.

Koktajle sporządzane ze zmiksowanych owoców i warzyw otwierają przed tobą ogromny wachlarz możliwości – nie zmarnuj ich potencjału, ograniczając się do kilku najprostszych przepisów. Koktajl pomidorowy, buraczany i marchwiowy są podstawą diety płynnej, ale nie wystarczą, by wzmocnić i oczyścić organizm. Możesz mieszać ze sobą świeże soki, herbatki ziołowe, miód płynny, jogurty, kefiry, wywary warzywne, a nawet ziarna zbóż. Staraj się przy tym wybierać te produkty, które mają najwięcej witamin i składników odżywczych – to dzięki nim oprócz zbędnych kilogramów, stracisz także zalegające w twoim ciele toksyny.

Pamiętaj, by nie stosować diety płynnej w sposób ciągły. Nie wolno całkowicie rezygnować z normalnych potraw. Wprowadzaj 2-3 dniowe cykle, w których ograniczysz się do płynów, a potem powracaj do swojego stałego menu.

Przepis na koktajl szpinakowy

Składniki:

pęczek szpinaku,

1 duży ogórek,

1/4 cytryny,

szczypta soli.

Wszystkie składniki dokładnie umyj, a ogórka obierz ze skórki. Następnie pokrój go w kostkę i dokładnie zmiksuj ze szpinakiem. Na koniec wyciśnij cytrynę i dolej sok do koktajlu. Możesz dodać szczyptę soli do smaku.

Przepis na koktajl bananowy

Składniki:

1 banan,

szklanka kefiru,

1/4 cytryny,

2 łyżki miodu.

Zmiksuj kefir z bananem. Następnie wyciśnij sok z cytryny i wymieszaj do z pozostałymi składnikami. Osłodź koktajl miodem.

Przepis na koktajl z rzeżuchą

Składniki:

1 gruszka,

1 pomarańcza,

garść rzeżuchy,

garść pestek dyni,

garść ziaren słonecznika.

Umyj i obierz gruszkę i pomarańcza, pozbywając się ogryzka i pestek. Następnie zblenduj owoce z ziarnami i rzeżuchą. Kilka kłączy możesz zostawić do dekoracji.