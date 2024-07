Zespół jelita drażliwego (ZJN) to jedna z najczęściej występujących chorób układu pokarmowego. Jest przewlekła i charakteryzuje się dyskomfortem spowodowanym zmianami w funkcjonowaniu jelit (np. nawracające bóle brzucha), nieprawidłowością wypróżnień oraz wzdęciami. Na zaburzenie czynnościowe jelit kobiety cierpią dwa razy częściej niż mężczyźni.

Zespół jelita nadwrażliwego – co można jeść?

Nie istnieje żadna specjalna ani uniwersalna dieta. Żywienie w zespole jelita drażliwego jest bardzo zindywidualizowane. Z pomocą lekarza i dietetyka należy ułożyć jadłospis, który nie będzie zawierał produktów nasilających dolegliwości. Bardzo ważne jest nawadnianie organizmu oraz zjadanie małych, częstych posiłków, ponieważ spożywanie obfitych porcji może przyczyniać się do nasilenia bólów oraz biegunek lub zaparć. Szczególnie przy biegunkach warto stosować probiotyki. Wpływają one korzystnie na florę bakteryjną w jelitach, przyczyniając się do złagodzenia dokuczliwych objawów zespołu jelita drażliwego.

Eliminacja produktów przy zespole jelita drażliwego

W zespole jelita drażliwego dolegliwości intensyfikują się w sytuacjach stresogennych, wówczas z jadłospisu należy wykluczyć wszystko, co wzmaga dyskomfort i ból. Najczęściej są to:

potrawy smażone, zamiast tego zalecane jest gotowanie na parze, pieczenie;

mleko oraz produkty mleczne niefermentowane – szczególnie w przypadku ZJN połączonego z nietolerancją laktozy – pozostałe osoby mogą sprawdzić jak reagują na mleko – i jeżeli nie szkodzi – może zostać włączone do diety;

produkty, które wzmagają zatrzymywanie gazów, tj. fasola, groch, kapusta, cebula, czosnek, białe pieczywo;

duże ilości warzyw i owoców – w niektórych przypadkach zawarte w nich cukry oraz niestrawne oligosacharydy mogą działać drażniąco na śluzówkę jelita powodując ból oraz biegunki, tak samo jak substancje słodzące – sorbitol, fruktoza, zawarte w napojach gazowanych, czy gumie do żucia;

mocna kawa i herbata – które dzięki zawartości kofeiny i teiny czasem wzmagają kurczliwość jelita powodując ból;

czekolada i kakao – powodują zaparcia.

Całkowite wyleczenie ZJN nie jest możliwe, dlatego warto eliminować produkty nietolerowane i dzięki temu poprawić sobie komfort życia.