Jak objawia się choroba uchyłkowa jelita grubego?

Choroba uchyłkowa jelit to nazwa obejmująca spektrum objawów chorobowych, które związane są z występowaniem jednego do nawet kilkuset uchyłków w jelicie. Najczęściej (w 90% przypadków) występują one właśnie w jelicie grubym w obszarze esicy. Niemal zawsze uchyłki są nabyte. Choroba uchyłkowa to jedna z najczęściej występujących chorób układu pokarmowego.