SALE SALE i jeszcze raz SALE! Już od listopada do sklepów DUKA trafiła niezwykła, świąteczna kolekcja - A KUKU ŚWIĘTA W DUKA! To dzięki niej Twój dom zamieni się w krainę marzeń z dzieciństwa i ulubionych wspomnień! Skandynawskie gnomy poprawią Ci humor, a porcelanowe domki wprowadzą radość i zabawę. Kolekcja obfita jest także w liczne pomysły na prezenty dla Twoich najbliższych. W dodatku w mega promocyjnych, wyprzedażowych cenach! Koniecznie zobacz, co znajdziesz na sklepowych półkach w salonach stacjonarnych i na duka.com a następnie upoluj nietuzinkowe prezenty "last minute" w promocyjnych cenach!

Reklama

DUKA.COM

A KUKU DEKORACJE!

Święta Bożego Narodzenia zawsze kojarzą się z niesamowitą atmosferą, a tą tworzą liczne dekoracje, goszczące w naszych domach i prezenty, którymi możemy obdarować najbliższych! Właśnie dlatego już od 9. grudnia w sklepach DUKA ruszyła wielka wyprzedaż, na której każdy znajdzie coś dla siebie! Zacznijmy od dekoracji! Kluczowym elementem kolekcji jest linia kamionkowej zastawy stołowej HORN ze skandynawskim nadrukiem jelenia inspirowana zimowym krajobrazem Północy. Uzupełniają ją bawełniane tekstylia GLEN z wytkanym wzorem klasycznej kraty oraz gnomy TONTTU stworzone z myślą o zabawnych podarunkach. Podarowując małego pomocnika na święta z pewnością wywołasz uśmiech i radosny błysk w oku najbliższych! Mamy także inny pomysł na preznet - dla wielbicieli herbat i kawoszy szczególnie polecamy filiżankę ze spodkiem HORN, którą teraz kupisz aż 30% taniej - z 49,99 zł na 34,90 zł! Taka okazja więcej się nie zdarzy!

DUKA.COM

A KUKU CHOINKA

Nie ma świąt bez choinki! Jeśli więc marzysz o pięknym drzewku, wiedz, że magii dodadzą jej dekoracje inspirowane trendem Heritage, który nie przemija wraz z upływem czasu. W ofercie A KUKU ŚWIĘTA W DUKA pojawiło się mnóstwo staromodnych bombek JULKULA, GLEN, ADVENT, retro zawieszki FELT i SEQUIN, porcelanowe domki TALO, a także urocze dziadki do orzechów NUTCRACKER nawiązujące wspomnieniami do bajek z dzieciństwa! Kiedy za oknem mróz, nic tak nie otuli wnętrza jak świeca. Wybierając świeczkę z serii NUTCRACKER oczarujesz domowników unikalnym zapachem Honey Apple, a dzięki świątecznemu designowi z dziadkiem do orzechów wprowadzisz do domu wesoły klimat. Z kolei zimowe wieczory z ciepłymi kocami HERITAGE sprawią, że wspólne spędzanie czasu z rodziną będzie jeszcze przyjemniejsze. Nie zapominaj także o wyjątkowym, świątecznym zapachu - tutaj z pomocą przychodzi dyfuzor zapachowym HONEY APPLE NUTRACKER, który można kupić z rabatem 40% z 99,99 zł na 59,99 zł!

DUKA.COM

A KUKU PIECZENIE!

Święta to przecież także wspólne gotowanie potraw wigilijnych oraz pieczenie pierniczków. Te zajęcia są niezwykle cenne, pomagają oderwać się od codziennych wyzwań oraz spędzić czas z rodziną. Najprzyjemniejszym etapem pieczenia pierniczków jest ich dekorowanie, a w tym bez wątpienia pomoże zestaw świątecznych wykrawaczy do ciastek SMAK. Dzięki niemu Twoje wypieki będą jeszcze piękniejsze, a pierniczki zachwycą wszystkich gości nie tylko smakiem. Własnoręcznie przygotowane i udekorowane pierniczki to również świetny pomysł na prezent prosto z serca. Jeśli Twoi bliscy uwielbiają pieczenie, idealnym prezentem bez wątpienia będzie także forma na tartę HORN, którą można kupić z rabatem 40% z 149,99 na 89,99 zł

Zobacz także

DUKA.COM

A KUKU PREZENTY!

W wyborze prezentów nie można zapomnieć o najważniejszej zasadzie: najlepsze z nich to te, w których wybór włożymy serce. Dlatego nie warto zostawiać zakupów świątecznych na ostatni moment, w pośpiechu i zdenerwowaniu. W salonach DUKA znajdziesz propozycje prezentów świątecznych i dekoracji już od 9,99 zł, a jeśli wolisz uniknąć tłumów, to zapraszamy również na duka.com.

DUKA.COM

Koniecznie zobacz także nasze propozycje:

DUKA.COM

Wśród szerokiej oferty produktów na pewno znajdziesz coś wyjątkowego dla siebie oraz Twoich najbliższych!

DUKA.COM

DUKA.COM

DUKA.COM

DUKA.COM

DUKA.COM