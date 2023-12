Choć Agnieszka z "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości w programie to i tak wzbudza wiele emocji na swoim Instagramie. Fani programu chętnie zaglądają na jej profil, by zobaczyć co nowego się u niej dzieje. Rolniczka opublikowała nowy film, który jest podsumowaniem obecnego roku — ale jedno zdjęcie przykuło szczególną uwagę. Uczestniczka show jest na nim w naprawdę świetnej formie.

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" podsumowała rok na nowym nagraniu

Agnieszka z 10. edycji miłosnego hitu TVP nie znalazła miłości w programie, ale skradła serca widzów. Rolniczka zaimponowała swoim charakterem i bezpośredniością, dlatego nawet po emisji odcinków widzowie chętnie śledzą jej media społecznościowe. Ostatnio Agnieszka z "Rolnika" zachwyciła w cekinowej kreacji na świątecznej imprezie. Teraz na jej Instagramie pojawił się nowy filmik podsumowujący cały rok, na którym znajdują się również zdjęcia.

To jest dobry rok — napisała Agnieszka.

Bez wątpienia Agnieszka z "Rolnik szuka żony" może zaliczyć ten rok do udanych. Na filmiku są ujęcia z programu, ale również z wakacji. Jedno zdjęcie przykuło szczególną uwagę internautów. Rolniczka zapozowała w stroju kąpielowym na tle morza, a my przecieramy oczy ze zdumienia na widok jej figury. Spójrzcie tylko na jej brzuch!

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" Instagram @agakwiatek83

Na filmiku pojawiło się wiele ujęć, ale to w stroju kąpielowy przykuło szczególną uwagę. Internauci zachwycają się jej figurą i nie mają wątpliwości, że następny rok będzie dla niej jeszcze lepszy.

Ale figura, ale elegancja

Przyszły będzie lepszy

Dużo miłości Pani Agnieszko — piszą internauci.

