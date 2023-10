Iwona Węgrowska od zawsze mogła pochwalić się dobrą sylwetką! Waga gwiazdy wahała się od 50 do 59 kilogramów. Dziś jest ich więcej, a więc autorka hitu "4 lata" ma przed sobą jasny cel - chce schudnąć do 50 kilogramów. Przeszkadza jej nie tylko pandemia i chęć częstszego zaglądania do lodówki, ale i... zatrzymywanie wody w organizmie!

Iwona Węgrowska o diecie!

Co o swoim problemie mówi Iwona?

Mam problem z zatrzymywaniem się wody w organizmie, ale to mam rodzinnie, po moim świętej pamięci tacie. Jemu też zawsze się zatrzymywała woda, więc walczę z tym od zawsze. Więc nawet jak nie jem, a np. nie piję dużo wody, to potem wyglądam jak balon, a to nie jest przez jedzenie, tylko po prostu przez to, że się zatrzymuje ta woda - zdradziła w rozmowie z LifeStyle Newseria piosenkarka.

Na jaką dietę się zdecydowała? Zobaczcie całą rozmowę z Iwoną Węgrowską!

