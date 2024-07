Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała nową relację na Instastory i pokazała kolejne elementy, które właśnie znalazły się w domu. Rolniczka nie ukrywa, że przeprowadzka lada chwila, a teraz oprócz urządzania wnętrz para rozpoczyna też prace przed domem. Tymczasem zobaczcie, jak wyglądają nowe meble w salonie Anny Bardowskiej i stylowy dodatek do sypialni...

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała meble w salonie i huśtawkę do sypialni!

Anna i Grzegorz Bardowscy w listopadzie planują przeprowadzkę do swojego wymarzonego domu, który na etapie budowy wielokrotnie budził w sieci niemałe kontrowersje głównie za sprawą ciemnej elewacji, betonowego płotu czy kuchni ze szklaną witryną. W nowym domu najpopularniejszej pary z programu "Rolnik szuka żony" pojawiają się właśnie kolejne meble, a już niebawem w salonie pojawi się kanapa w mocnym arbuzowym kolorze.

Teraz Anna Bardowska pokazała meble w salonie i widać, że rolniczka po raz kolejny postawiła na stonowany odcień szarości i naturalny odcień drewna. Sami zobaczcie!

Instagram / ania.bardowska

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała sypialnie. Dodała: "Nie mamy w domu grzejników"

W salonie pojawiły się też półki na dekoracje i książki, a nowymi meblami zachwycona jest nie tylko Anna Bardowska, ale również jej córka Liwia, która z zaciekawieniem obejrzała wszystkie nowości.

Zobacz także

Instagram / ania.bardowska

Rolniczka po raz kolejny pochwaliła się już w pełni urządzoną sypialnią z tapicerowaną ścianą w tle i zdradziła, że zamówiła też szafy do garderoby, która sąsiaduje z sypialnią. To nie wszystko! Anna Bardowska pokazała też dodatkowy mebel, który wkrótce zostanie zamontowany w sypialni. To ogromna huśtawka w kształcie koła:

Zamówiłam naszą garderobę. Nie mogę się doczekać, aż ta huśtawka będzie wisiała w naszej sypialni - powiedziała Anna Bardowska w relacji na Instastory.

Instagram / ania.bardowska

YouTube / Ania Bardowska