4 października media obiegły smutne informacje o śmierci Dawida Ozdoby. Tancerz, zawodnik MMA oraz trener personalny w przeszłości był partnerem życiowym Edyty Herbuś. Teraz gwiazda w rozmowie z portalem Plejada.pl zdecydowała się wyjawić treść ich ostatniej rozmowy.

Dawid Ozdoba od kilku lat walczył z depresją, a także uczęszczał na terapię.

Dawid Ozdoba zaistniał w mediach w 2011 roku, gdy jego grupa taneczna pojawiła się w "Mam Talent". W przeszłości był również tancerzem erotycznym, zawodnikiem MMA oraz trenerem personalnym. Dawid Ozdoba tworzył kiedyś związek z Edytą Herbuś jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu.

Dawid Ozdoba zmarł, a w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo kondolencji od znajomych i przyjaciół. Głos zabrała również Edyta Herbuś, która w rozmowie z Plejadą.pl zdecydowała się wyjawić treść ostatniej wiadomości otrzymała dostała od byłego partnera.

Dawid napisał do mnie, przepraszając mnie, mówił o tym, że jest właśnie w terapii, że mu zależy na tym, żebym mu wybaczyła, żeby nie zostało już między nami żalu i szczerze mówiąc, bardzo miałam nadzieję i tego mu właśnie życzyłam, żeby sobie poukładał dobre życie i żeby był szczęśliwy. Miałam nadzieję, że tak się stanie. Cieszyłam się, że pracuje nad sobą. Bardzo jest mi przykro, że tak się sytuacja potoczyła. Przesyłam kondolencje rodzinie i bliskim - powiedziała Edyta Herbuś.

Zobacz także: Sylwia Bomba ujawniła, jak jej córka zareagowała na śmierć taty: "To chyba oczywiste"

Zobacz także

Edyta Herbuś przyznała również, że jej formą pożegnania będzie modlitwa z dala od medialnego szumu.

To jest dla mnie tego rodzaju pożegnanie, które na pewno nie odbywa się za pośrednictwem mediów. Jeżeli taka potrzeba w moim sercu się urodzi, to na pewno będzie to modlitwa, a nie medialna deklaracja - powiedziała.