Tak mieszka Maja Hyży. Rustykalne meble i boho dodatki robią wrażenie!

Maja Hyży to prawdziwa królowa stylu. Zobaczcie jej zachwycający warszawski apartament, w którym mieszka z dziećmi i partnerem.

Maja Hyży do tej pory dość oszczędnie dzieliła się w sieci szczegółami swojego życia, wszystko zmieniło się, kiedy piosenkarka po raz kolejny została mamą. Mała Antonina od pierwszych chwil swojego życia skradła serca internautów, a jej urocze stylizacje, i piękne zabawki, znajdujące się w pokoju dziewczynki robią furorę w sieci. Trzeba przyznać, że sypialnia dziewczynki naprawdę robi wrażenie. Różowe, miękkie materiały, białe meble i mnóstwo dodatków w stylu boho to coś, co kochają młode mamy polskiego show-biznesu. A jak wygląda reszta apartamentu Mai Hyży? W pozostałych wnętrzach również króluje rustykalny szyk!

