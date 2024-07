Seks podczas okresu to temat, który prędzej czy później pojawia się w każdym związku. Wiele par nie przerywa współżycia mimo krwawienia miesiączkowego, rezygnuje jednak z antykoncepcji. Ginekolodzy apelują o rozwagę – niezabezpieczony seks podczas okresu jest ryzykowny.

Higiena stosunku w czasie miesiączki

Na odbycie stosunku w czasie krwawienia menstruacyjnego na pewno nie zdecydują się ci, dla których barierą nie do przezwyciężenia jest kwestia higieny. Wydzielina wydostająca się z dróg rodnych kobiety ma nieprzyjemny zapach i stanowi bardzo sprzyjające środowisko dla rozwoju drobnoustrojów. Poza tym jej obecność sprawia, że seks staje się kłopotliwy z przyczyn czysto technicznych – krew plami ubrania, pościel i wszystko, z czym się zetknie. Problemu w bardzo prosty sposób da się uniknąć – para może zdecydować się na wzięcie wspólnego prysznicu lub kąpieli – taki seks jest urozmaiceniem, a przy okazji eliminuje dyskomfort związany z wyciekającą krwią.

Ryzyko chorób podczas miesiączki

Nie można wskazać żadnych medycznych przeciwwskazań do uprawiania seksu w trakcie okresu, trzeba jednak pamiętać, że to właśnie wtedy szyjka macicy jest najbardziej podrażniona, pochwa staje się wrażliwa na otarcia, a ogólna odporność organizmu spada, co sprawia, że łatwo mogą go zaatakować wszelkie drobnoustroje chorobotwórcze. Stąd po stosunku podczas krwawienia tak częste infekcje. Jednak to nie one są największym zagrożeniem – tak osłabione drogi rodne nie mają szans na obronę w zetknięciu się z wirusami HIV, WZW B i WZW C. Wzrasta także znacznie ryzyko złapania kiły czy rzeżączki. Oczywiście, można się przed tym ochronić prezerwatywą, ale wiele par w takiej sytuacji z niej rezygnuje z przekonania o tym, że podczas miesiączki nie można zajść w ciążę.

Płodność w czasie okresu

Możliwość zajścia w ciążę w czasie krwawienia miesięcznego to kwestia dyskusyjna. Z całą pewnością prawdopodobieństwo jest bardzo małe, ale jednak ciągle istnieje. W modelowym cyklu dni, kiedy z dróg rodnych wydostaje się krew, rzeczywiście są niepłodne, lecz nie u każdej kobiety występuje taka regularność, a owulacja nie zawsze następuje wtedy, kiedy przewidujemy. Poza tym plemniki mogą przeżyć w pochwie kilka dni i zapłodnić komórkę jajową wtedy, gdy krwawienie dobiegnie końca. To drugi powód, który sprawia, że zabezpieczenie jest konieczne nawet, kiedy uprawiamy seks podczas okresu.

Beta-endorfina lepsza niż morfina

Cały szereg niedogodności, zagrożeń oraz zasad bezpieczeństwa i higieny nie powinien jednak zniechęcać do stosunków podczas miesiączki. Ma on bardzo dobry wpływ nie tylko na związek, w którym więź zostaje przypieczętowana, a partner oswojony z fizjologią partnerki, ale również skutecznie łagodzi ból miesiączkowy. Seks powoduje wydzielanie się hormonów szczęścia – beta-endorfin, które mają działanie podobne do morfiny.

