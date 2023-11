Małgorzata Rozenek podczas relacji na InstaStories zwróciła się do swoich fanów. Gwiazda TVN przerwała milczenie i zdradziła, dlaczego w ostatnim czasie ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych i nie pokazuje już tak często, jak wygląda jej codzienność. Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że ostatni czas jest dla niej naprawdę wyjątkowy. Dlaczego? Jest szczery komentarz żony Radosława Majdana!

Małgorzata Rozenek zdradziła, co się u niej dzieje

Małgorzata Rozenek należy do grona gwiazd, które chętnie pokazują na Instagramie swoje życie prywatne. Gwiazda TVN nie ukrywa wizerunku swoich bliskich, dzięki czemu jej fani mogą zobaczyć, jak wygląda jej codzienność i relacje z rodziną. Ostatnio Małgorzata Rozenek bladym świtem pokazała, jak wygląda jej twarz i udowodniła, że nie boi się pokazywać w naturalnej wersji, bez makijażu. Fani z pewnością zauważyli jednak, że w ostatnim czasie była prowadząca "Dzień Dobry TVN" coraz rzadziej opowiada o tym, co się u niej dzieje.

Teraz Małgorzata Rozenek przerwała milczenie i zwróciła się do swoich fanów!

Gwiazda TVN podczas relacji na InstaStories wyznała, że od jakiegoś czasu jej życie wygląda inaczej niż do tej pory.

Czas w którym teraz jestem jest dosyć szczególny i tak się zastanawiałam, jak się z wami komunikować bo nie ukrywam, że trochę mi was brakuje. Czytając wiadomości wasze również pytacie co u mnie bo rzadziej się odzywam niż zwykle, ale to dlatego, że powtarzalność mojej rutyny codziennej jest, albo boję się, że może być dla was po prostu nudna. Ja jestem teraz w bardzo specyficznym okresie swojego życia. Mam czas w którym śpię, je trenuję, powtarzam. Po prostu zupełnie inaczej wygląda wszystko to, co robię. Inaczej wygląda mój wolny dzień zaczęła Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek zwróciła się do fanów i przyznała, że chciałaby znowu częściej pokazywać, co u niej słychać, ale obawia się gorzkich komentarzy.

I tak się zastanawiałam bo wkładam w to tak wiele wysiłku, że nie chcę słyszeć o was ''po co to robisz, albo ''zajmij się dziećmi'' albo tego typu rzeczy, bo jestem w niezwykłym momencie mojego życia i bardzo się z tego powodu cieszę. Realizuję i porwałam się na coś, co naprawdę jest ekstremalnie wymagające i chcę się do tego ekstremalnie dobrze przygotować więc sfokusowałam się na parę tych miesięcy na działaniach prosportowych kontynuowała podczas relacji w sieci.

Nie żyję w trybie amatora uprawiającego sport tylko staram się jak najbliżej zrównać swój tryb życia z takim trybem sportowca- na pewno nie w wynikach, ale w chęciach to już tak. Więc jeżeli takie treści będą wam odpowiadać, że będę pokazywać co jem, dlaczego jem, kiedy trenuję, kiedy odpoczywam, jak odpoczywam i po drodze będę łączyła do z rolą mamy, żony i ogarniała całą rzeczywistość zawodową wokół siebie to jeżeli takie treści wam odpowiadają to takie będą tutaj przez następne parę miesięcy. Nie spodziewajcie się glamu, szpilek, gal. Po prostu tego teraz nie będzie. Teraz są treningi, krew, pot i łzy, dobre żywienie, dobra regeneracja i mam nadzieję coraz lepsze wyniki sportowe zdradziła gwiazda TVN.

Przypominamy, że Małgorzata Rozenek ostro trenuje do nowego programu, w którym będzie musiała poradzić sobie z ekstremalnie trudnymi zadaniami i wszystko wskazuje na to, że to właśnie przez przygotowania do tego projektu postanowiła nieco ograniczyć swoją obecność na Instagramie. Będziecie oglądać "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz"?

