Kalorie, które spalamy podczas seksu uzależnione są od intensywności, czasu trwania zbliżenia oraz kondycji partnerów. Kobieta średnio spala podczas minuty seksu około 3 kcal, u mężczyzny są to średnio 4 kcal.

Reklama

Indywidualne spalanie kalorii podczas seksu

Wg naukowców z University of Alabama w Birmingham w czasie seksu trwającego 6 minut spalamy mniej więcej 21 kcal. Natomiast w czasie 25 minut możemy już stracić około 100 kcal. Podane wartości są jedynie szacunkowe, ponieważ tempo spalania kalorii jest indywidualne u każdego człowieka i zależne od wielu czynników, takich jak: wiek, płeć, stopień aktywności fizycznej, czy tempo przemiany materii i sposób odżywiania.

Nie traktuj seksu jak sportu

Z pewnością traktowanie seksu jako jedynego sposobu na szczupłą sylwetkę nie zakończy się sukcesem. Najlepiej, aby był on jedynie przyjemnym dodatkiem i przede wszystkim czymś więcej niż sport. Dlatego warto zainwestować w zajęcia na basenie czy fitness. Nordic walking lub szybkie marsze to też świetny sposób na zrzucanie tłuszczyku. Nieodłącznym elementem walki z nadprogramowymi kilogramami jest też właściwie zbilansowana dieta, która powinna być dostosowana do naszych potrzeb by pokrywała również zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Ponadto ćwiczenie kondycji na siłowni zaowocuje w sypialni lepiej niż niejeden afrodyzjak.