To ile powinien trwać stosunek seksualny zależy od temperamentów partnerów, ich nastroju i wielu innych czynników. Średnio seks trwa 5-10 minut.

Autorem jednego z pierwszych naukowych badań na temat tego, ile trwa stosunek seksualny był biolog i seksuolog Alfred Kinsey. Amerykański naukowiec ankietował swoich rodaków prawie 70 lat temu i z jego badań wynikało, że 75% mężczyzn dochodzi do ejakulacji po 2 minutach – w tym czasie zostają wykonane 62 ruchy frykcyjne (rytmiczne ruchy posuwisto-zwrotne). Od badań prowadzonych przez Kinseya upłynęło wiele lat, a z obserwacji ich wyników widać, że długość stosunku seksualnego stopniowo się wydłuża. W Polsce badania nad tym ile rzeczywiście trwa seks prowadzi prof. Zbigniew Izdebski. Z jego raportów na temat seksualności Polaków możemy wyczytać, że przeciętny czas stosunku to około 14 minut. Jeżeli w czas aktu seksualnego wliczymy także grę wstępną, wynik sięga około 28 minut. Zwyczajowo seksuologowie wyliczają, że średnia długość trwania stosunku seksualnego wynosi od 5 do 15 minut.

Seksualność człowieka zmienia się wraz z jego rozwojem. Długość stosunku zależy od stopnia podniecenia, stanu zdrowia, nastroju i wielu innych czynników. Stwierdzenie „im dłuższy seks, tym większa przyjemność” według badań i ankiet okazuje się być jałowe. Zgodnie z sondą przeprowadzoną na 50 członkach Towarzystwa Terapii Seksualnej przez naukowców z Pensylwanii stosunek płciowy powinien trwać 7-13 minut. Zbyt krótki seks nie przekracza 2 minut, a zbyt długa penetracja wynosi 10-30 minut.

