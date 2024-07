Kobiecy wytrysk i nietypowe metody antykoncepcji – to tylko niektóre z ciekawostek o seksie, o których z pewnością do tej pory nie słyszałaś.

1. Wibrator doczekał się filmu na swój temat – w 2011 miała premierę komedia romantyczna o wdzięcznym tytule „Histeria – romantyczna historia wibratora”. Faktycznie, pierwsze wibratory wcale nie miały służyć tylko dawaniu przyjemności kobiecie. W XIX wieku były stosowane przez lekarzy w leczeniu histerii, czyli zaburzeń nerwicowych. Pierwszy wibrator został skonstruowany w 1869 roku przez amerykańskiego lekarza – George'a Taylora. W 1902 roku opatentowano pierwszy wibrator zasilany prądem.

2. Im starsza kobieta, tym łatwiej jej osiągnąć orgazm – dr Debby Herbenick podczas swoich badań odkryła, że starsze kobiety łatwiej osiągają orgazm. Prawdopodobnie składa się na to kilka czynników – lepsza znajomość własnego ciała, świadomość potrzeb oraz większe doświadczenie. Orgazmu można się więc nauczyć!

3. W starożytnym Egipcie jedną z metodą antykoncepcji były... odchody. Egipcjanki stosowały mieszankę krokodylego łajna i pasty ayut, którą należało wsunąć jak tampon. Możemy o tym przeczytać w papirusie z Kahun. Natomiast do XIII wieku w świecie islamu stosowano odchody słonia, które istotnie mają kwaśny odczyn – zabójczy dla nasienia.

4. Co roku w Brooklinie jest konkurs na najmniejszego penisa. The Smallest Penis in Brooklyn Pageant jest organizowane od 2013 roku. Mężczyźni idący w korowodzie mogą nosić maski i faktycznie część z nich z tego korzysta. Wielu zakłada także fikuśną bieliznę, która podkreśla ich kształty, np. małe kokardki.

5. Kobieta także może mieć wytrysk – wciąż niewiele wiadomo na ten temat, a badania odnośnie częstości jego występowania nie są jednoznaczne. Pewne jest jednak to, że towarzyszy mu bardzo duża przyjemność – jest objawem odpowiedniej stymulacji kobiety i jej pełnego orgazmu.

6. Podczas seksu uwalniane są hormony, które hamują oddawanie moczu – organizm uwalnia hormony antydiuretyczne, które sprawiają, że przez jakiś czas po stosunku nie możemy korzystać z toalety.

Ciekawostki o seksie można mnożyć i mnożyć – to sfera na tyle intymna, że wciąż nie mówimy sobie wprost o wielu, zdawałoby się oczywistych, rzeczach. Co was najbardziej zadziwiło?