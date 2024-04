W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" uczestnicy mieli możliwość zatańczyć ze swoimi bliskimi. Maciej Musiał do tańca zaprosił swoją mamę. Anna Markiewicz-Musiał oczarowała nie tylko jurorów, ale również widzów swoim tańcem i zniewalającą urodą. Niektórzy myśleli, że to siostra aktora! Teraz wyszło, ile lat ma ta piękna kobieta. Aż ciężko uwierzyć!

Ile lat ma mama Macieja Musiała?

Nie milkną echa po ostatnim odcinku tanecznego show Polsatu, a występ Macieja Musiała i jego mamy w „Tańcu z gwiazdami” zachwycił wszystkich. Internauci zwrócili szczególną uwagę właśnie na mamę przystojnego aktora - Annę Markiewicz Musiał. Mało kto wie, ale mama Maćka również jest aktorką i to ona przez kilka lat kierowała karierą aktorską swojego syna. Anna Markiewicz-Musiał na swojej stronie internetowej wyznała, że napisała kilka scenariuszy sztuk teatralnych dla dzieci, stworzyła markę odzieżową, wybudowała dom i spełniła wiele marzeń. Jednak to, co najbardziej interesuje internautów to jej wiek! Okazuje się, że mama Maćka Musiała ma 53 lata i w tym roku bierze ślub!

fot. Piętka Mieszko/AKPA

Macieja Musiała z mamą łączy wyjątkowa wieź, dlatego to właśnie ją postanowił wybrać do występu w "Tańcu z gwiazdami". Widzowie zachwycali się Panią Anną i wręcz nie mogli uwierzyć, że to mama aktora, bo wygląda jak jego rówieśniczka!

Mama? Myślałam że to jakaś koleżanka. Mama wygląda mega młodo! A Maciek ewidentnie bardzo się cieszył z tego tańca z mamą.

Ale mama Maćka ma piękną figurę. Super taniec.

Mama Maćka? Wygląda jak jego rówieśniczka. Co za energia - zachwycają się fani

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Mama Macieja Musiała zachwyciła również Iwonę Pavlović.

Aniu, wyglądasz znakomicie. Kiedyś słyszałam takie powiedzenie, że Bóg nie może być wszędzie, dlatego wymyślił mamę. Myślę, że Maciej może na tobie polegać. Ale, Aniu, to, jak cię otoczył opieką. A ty wyszłaś tu na obcasach, bang bang jive, no proszę.

A Wam jak się podobał występ Maćka i jego mamy? Oglądacie "Taniec z gwiazdami"?

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA