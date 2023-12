Partnerka Marcina Hakiela ma już dość ostrych komentarzy. Tajemnicza Dominika pod jednym ze wspólnych zdjęć z tancerzem zareagowała na gorzkie wpisy internautów, którzy krytykowali jej wygląd. Ukochana Marcina Hakiela postanowiła zabrać głos i ujawniła przy okazji, ile ma lat. Sprawdźcie, co napisała na Instagramie.

Marcin Hakiel od kilku miesięcy jest w nowym związku. Tancerz od samego początku nie ukrywa swojego szczęścia i chętnie pokazuje na Instagramie wspólne kadry z ukochaną. Ostatnio Marcin Hakiel pokazał zdjęcie spod prysznica z partnerką, ale często razem pojawiają się również na oficjalnych imprezach. Fani mocno im kibicują chociaż w sieci nie brakuje również gorzkich komentarzy. Niektórzy internauci bardzo ostro krytykują wygląd tajemniczej Dominiki, która ich zdaniem jest zbyt szczupła. Partnerka Marcina Hakiela ma już dość takich uwag, dlatego zareagowała!

Pod wspólnym zdjęciem opublikowanym na profilu Marcina Hakiela, jego partnerka zabrała głos i odniosła się do krytycznych komentarzy. Przy okazji zdradziła, ile tak naprawdę ma lat.

dobrze, wyjaśnijmy sobie coś raz na zawsze, ja mam 31 lat i owszem wiem, że choć to młody wiek to wiele kobiet mając tyle lat jest mocno zaniedbana. Nie mam urody 5 latki, nie mam baby face, tylko reprezentuje kobiecy typ urody, sorry.

wyznała tajemnicza Dominika.