Ćwiczenia na triceps nie należą do łatwych i trzeba wykonywać je regularnie, by widoczne były efekty. Dzięki ćwiczeniom poprawisz kondycję fizyczną, a co najważniejsze wzmocnisz mięśnie ramion, pleców, barków i zwiększysz triceps.

Pompki

Pompki są jednym z ćwiczeń, które możesz robić w domu przed telewizorem. Dzięki nim stymulowany jest triceps, a poza tym klatka piersiowa. Możesz wykonywać pompki klasyczne, szwedzkie albo na piłce.

Pompki klasyczne

Wykonaj tak zwaną deskę (ciało utrzymaj w prostej linii), a ręce ułóż pod sobą na poziomie klatki piersiowej i rozstaw je na szerokość barków. Kolana wyprostuj, napnij mięśnie pleców, brzucha, pośladków i nóg. Zacznij obniżać tułów do podłoża, zginając przy tym łokcie. Pamiętaj, by napiąć mięśnie, robić ćwiczenie dokładnie i powoli.

Pompki szwedzkie

Usiądź wygodnie plecami np. do kanapy lub krzesła. Nogi trzymaj wyprostowane i bardzo blisko siebie. Następnie dłonie ułóż na krawędzi kanapy, w ten sposób, by wewnętrzna ich część znajdowała się z tyłu. Zacznij unosić tułów (prawie do całkowitego wyprostowania ciała), tak by ciężar spoczywał na stopach i rękach, a łokcie były wyprostowane. W takiej pozycji pozostań przez kilka sekund, po czym wróć do pozycji początkowej.

Pompki na piłce

Ustaw się w pozycji deski, a obie ręce umieść na piłce, np. do koszykówki czy siatkówki. Pamiętaj, by kolana były wyprostowane, a mięśnie brzucha, pleców, nóg i pośladków napięte. Tułów obniżaj i staraj się mieć wyprostowane łokcie, by utrzymać stabilizację. Jeśli będziesz na poziomie bardziej zaawansowanym, rób ćwiczenie z obciążeniem, zakładając na ramiona plecak, np. z książkami.