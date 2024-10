Roksana Węgiel i Kevin Mglej są pod nieustanną obserwacją mediów, od kiedy wyszło na jaw, że się spotykają. Wiele kontrowersji budził bowiem fakt, że ukochany jest od Roxie, o osiem lat starszy i ma dziecko z poprzedniego związku. Nie zważając na słowa innych, zakochani postanowili się pobrać. Mimo że Roksana i Kevin nie zdradzają zbyt wielu szczegółów na temat swojego wspólnego życia, to do sieci trafiło zdjęcie, po którym wszystko stało się jasne. Małżonkowie mają, co świętować!

Reklama

Wielka radość w domu Roksany Węgiel

25 sierpnia w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni zjawili się Roksana Węgiel i Kevin Mglej, by przysięgać sobie przed Bogiem, miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Para szczegóły ceremonii przez długi czas trzymała w wielkiej tajemnicy, nawet zatrudnieni usługodawcy, o tym, że pracują dla Roksany Węgiel, dowiedzieli się dopiero na miejscu. Również Izabela Janachowska nie puściła pary z ust i pomogła Roxi Węgiel nie tylko z kreacjami, ale również z wyborem idealnego miejsca na wesele.

Roksana Węgiel w uroczystość postanowiła zaangażować swoich bliskich i to właśnie jej tata- Rafał Węgiel prowadził ją do ołtarza. Mama Roxie po hucznym ślubie wypowiedziała się, co myśli o wczesnym zamążpójściu swojej najstarszej latorośli i wyznała, że mieli z Rafałem trochę czasu, by przygotować się do roli teściów. Roksana i Kevin, zanim wzięli ślub w kościele, zdecydowali się bowiem na skromną uroczystość w urzędzie stanu cywilnego i już w marcu bieżącego roku stali się mężem i żoną.

Oni wzięli ślub cywilny dużo wcześniej, więc mieliśmy już trochę czasu, żeby przygotować się do roli teściów. Rodziców Kevina też poznaliśmy, to mili ludzie. A czy to nie jest zbyt wczesny wiek na ślub... to już zostawimy dla siebie. Podobnie jak to, czy chciałabym zostać babcią. Nie chcę wylewać się publicznie. To wesele Roksany było jak w bajce, tylko żeby życie takie było - wyznała Edyta Węgiel w rozmowie z ShowNews.pl

Rodzice Roxie na co dzień są aktywni również w mediach społecznościowych i to właśnie na ich profilach pojawiło się zdjęcie, które zdradziło radosną nowinę. Mama Roxie przekazała, że 3 października w ich rodzinie, jest wyjątkowym dniem, ponieważ właśnie wtedy Rafał obchodzi swoje urodziny.

W dniu urodzin moc życzeń @rafał_wegiel. Ostatnia 4 z przodu - napisała Edyta Węgiel publikując zdjęcie z mężem.

Rafał Węgiel postanowił podziękować żonie publicznie i udostępnił zdjęcie, które wstawiła jego ukochana i napisał: "Dziękuje".

Zobacz także

Instagram@rafał_cichopek

Roksana Węgiel co prawda nie podzieliła się szczęśliwą nowiną, jednak z pewnością Rafał Węgiel mógł liczyć na życzenia urodzinowe od córki. My również składamy Rafałowi wszystkiego, co najlepsze!

Reklama

Zobacz także: W sali weselnej przywitała ich wyjątkowa niespodzianka. Aż trudno oderwać wzrok