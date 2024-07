Skuteczne ćwiczenia, które wysmuklą i wyszczuplą uda, możesz robić w domu. Właściwie nie potrzebujesz do tego żadnego specjalistycznego sprzętu. Przydadzą ci się jednak wygodne buty do biegania albo do fitnessu. Ćwicz co drugi dzień, a już po miesiącu zobaczysz efekt: uda będą szczuplejsze i bardziej jędrne.

Ćwiczenia na szczupłe uda: marsz i bieg w miejscu

Zacznij ćwiczenia od tych, które wymagają wolnego tempa. Maszeruj w miejscu przez ok. 30 sekund. Następnie przyspiesz i przejdź do biegu w miejscu. Biegaj w miejscu przez kolejne 30 sekund. Po tym czasie wróć do marszu. Po kolejnych 30 sekundach możesz zrobić 30 sekund przerwy i przejść do kolejnego ćwiczenia.

Podskoki kształtują uda

Podskakuj w miejscu, przyciągając na przemian prawy łokieć do prawego kolana i lewy łokieć do lewego kolana. Wykonuj to ćwiczenie przez 60 sekund, a następnie zrób sobie 30 sekund przerwy i przejdź do kolejnego ćwiczenia.

Marsz z podnoszeniem wysoko kolan

Zacznij maszerować, ale tym razem unoś nogi zgięte w kolanach tak wysoko, żeby udo znalazło się na wysokości bioder. Wykonuj ruchy naprzemiennie prawą i lewą nogą w dość szybkim tempie. Po minucie takiego marszu zrób sobie 30 sekund przerwy.

Pulsowanie rzeźbi mięśnie

Stań w szerokim rozkroku z nogami zgiętymi w kolanach. Ręce trzymaj przed sobą na wysokości klatki piersiowej, zgięte w łokciach. Obniżaj w tej pozycji miednicę i podnoś ją. Niech ruchy przypominają pulsowanie. Ćwicz tak przez minutę.

Wypady nóg na boki

Stań w szerokim rozkroku i przenieś ciężar ciała na prawą nogę, ugnij ją przy tym, a nogę lewą rozprostuj. Następnie przenieś ciężar ciała na lewą nogą, uginając ją przy tym, a prostując prawą. Wykonuj to ćwiczenie przez minutę.

Rozciąganie po ćwiczeniach wspiera kształtowanie nóg

Ważnym etapem treningu na szczupłe uda jest rozciąganie mięśni. Rozciąganie mięśni powinno być wykonywane zawsze po ćwiczeniach przynajmniej przez 2-3 minuty.

1. Zegnij nogę w kolanie, chwyć stopę w obie dłonie i przyciągaj ją do pośladka. Zrób to samo z drugą nogą.

2. Stań prosto ze złączonymi nogami i postaraj się położyć dłonie na podłodze. Jeśli nie udaje ci się to, nie przejmuj się, po prostu obniżaj tułów najbardziej, jak potrafisz.

3. Usiądź w rozkroku, wyprostuj plecy. Staraj się położyć tułów raz na prawej nodze, raz na lewej.