Cydr jest lepszym wyborem niż piwo czy wino, zawiera mniej alkoholu i kalorii. Jest zdrowszy dla trzustki, bezpieczny dla bezglutenowców, posiada antyoksydanty, a także kwasy antygrzybiczne i przeciwbakteryjne.

Co to jest cydr

Cydr to przefermentowany sok z dojrzałych jabłek o zawartości alkoholu od 2 do nawet 8%. Tradycyjni producenci określają tą nazwą produkt bez żadnych dodatków, powstały wskutek fermentacji moszczu jabłkowego, natomiast produkcja przemysłowa ulepsza go konserwantami, aromatami i barwnikami. W Wielkiej Brytanii działa nawet specjalna grupa APPLE, wyznaczająca prawdziwemu cydrowi kryteria do spełnienia i dysponująca krajową listą oferujących go pubów.

Jabłecznik nie jest winem, które ma wyższą zawartość alkoholu (9-18%) i produkowane jest ze słodkich jabłek deserowych, ani piwem, które bazuje na słodzie jęczmiennym, chmielu, wodzie i drożdżach. Kanadyjski ice cider to natomiast bardziej wino, gdyż zawiera od 9 do 13% alkoholu i pochodzi z już przemarzniętych styczniowych jabłek. Perry to gruszkowy odpowiednik cydru ze specjalnie w tym celu uprawianych gruszek, robiony tradycyjnymi metodami, pear cider jedynie doprawia się gruszkowym koncentratem.

Cydr pije się schłodzony, podawany w wysokich szklankach do piwa z dodatkiem kostek lodu. Butelkowany cydr o pojemności 330 ml kosztuje zazwyczaj do 7 zł, w specjalistycznych sklepach można nabyć również cydr z nalewaka.

Właściwości cydru

Mała, 200-mililitrowa, szklanka cydru zawiera 70-80 kalorii (w zależności od poziomu jego wytrawności). Cydr ma niski indeks glikemiczny, co oznacza małe wahania glukozy we krwi po jego spożyciu i większe bezpieczeństwo dla trzustki. Po jabłeczniku nie będziemy więc tak senni, jak po piwie i apetyt nie zostanie pobudzony. Cydr jest doskonałym trunkiem dla osób cierpiących na nietolerancję glutenu. Skutecznie ochładza w upalne dni, będąc w porównaniu z winem dwukrotnie mniej kalorycznym i będąc dwa razy słabszym drinkiem. Co ciekawe, także posiada antyoksydanty, zwalczające odpowiedzialne za starzenie się i procesy zapalne wolne rodniki (pół litra cydru odpowiada pod tym względem kieliszkowi wina). Cydr zawiera ponadto antybakteryjne i przeciwgrzybiczne kwasy.