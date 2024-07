Meksykańskie drinki z tequilą mają mocny i lekko ziołowy smak. Są doskonalą propozycją trunku w upalne, letnie wieczory. Tequilę można łączyć z innymi alkoholami, zwłaszcza owocowymi likierami i rumem.

Tequila jest rodzajem meksykańskiej wódki o charakterystycznym, lekko ziołowym zapachu. Otrzymuje się ją ze spirytusu produkowanego z soku z agawy poddanego procesowi fermentacji.

Kilka słów o tequili

Tequila jest alkoholem otrzymywanym z błękitnej agawy, którą można znaleźć na terenie Ameryki Południowej oraz Środkowej. Przez Meksykanów agawa zaczęła być uprawiana 8000 lat temu. Włókna rośliny wykorzystywano do produkcji tkanin i papieru, miąższ do jedzenia, a liście do pokrywania dachów. Gdy na terytorium Ameryki Środkowej przybyli konkwistadorzy z Hiszpanii wraz z wiedzą o procesie destylacji, z agawy zaczęto wytwarzać alkohol.

Z czym najlepiej smakuje tequila

Tequila stanowi idealne połączenie z licznymi dodatkami, na przykład z sokami i nektarami owocowymi – pomarańczowym, grejpfrutowym, wiśniowym lub żurawinowym. Można ją łączyć również z napojami gazowanymi typu coca-cola, tonik, sprite. Smacznym uzupełnieniem drinka z tequilą są syropy owocowe i deserowe, jak chociażby grenadyna, kokosowy czy blue curaco oraz lody i likiery kremowe. Inną propozycją dodatku do trunku z tequili są likiery owocowe – truskawkowy, pomarańczowy lub bananowy.

Przepis na Tequila Sunrise

Składniki:

40 mililitrów tequili (na przykład Olmeca Blanco),

5 mililitrów grenadyny,

sok pomarańczowy.

Sposób przygotowania:

Do szklanki uzupełnionej do połowy kostkami lodu dodaj tequilę, a następnie sok pomarańczowy.

Na powierzchnię drinka dolej grenadynę, powoli – w ten sposób powinna opaść na dno naczynia i drink stanie się dwukolorowy. Drinka podawaj udekorowanego cząstką pomarańczy i wisienką koktajlową.

Przepis na Frozen Margarita

Składniki:

40 mililitrów tequili,

20 mililitrów likieru pomarańczowego,

20 mililitrów świeżego soku z limonki,

10 mililitrów syropu cukrowego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wymieszaj za pomocą blendera. Dodaj kruszonego lodu.

Następnie przecedź do szkła koktajlowego. Drinka serwuj ozdobionego plastrem limonki.

Przepis na drinka „Devil Kiss”

Składniki:

40 mililitrów tequili,

40 mililitrów białego rumu,

40 mililitrów soku żurawinowego,

4-6 kropli grenadyny,

4-5 kropli sosu tabasco,

4 ziarenka czarnego pieprzu.

Sposób przygotowania:

Do shakera z lodem wlej tequile, biały rum, grenadynę, tabasco i sok żurawinowy. Wszystko razem wymieszaj.

Następnie drinka przelej do szklanki z lodem. Na koniec dodaj ziarna czarnego pieprzu.

Przepis na Scarpering Gringo

Składniki:

15 mililitrów tequili,

10 mililitrów likieru z jeżyn,

10 mililitrów likieru bananowego,

15 mililitrów rumu,

15 mililitrów soku z limonki,

10 mililitrów likieru truskawkowego,

8-10 stuk truskawek.

Sposób przygotowania:

