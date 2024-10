Już od jakiegoś czasu wiadomo, że Antoni Królikowski nie dość, że układa sobie życie u boku prawniczki Izabeli, to para niedawno została rodzicami: na świat przyszła upragniona córeczka gwiazdora, która otrzymała oryginalne imię Jadwiga. Teraz dumni rodzice pochwalili się rodzinnymi fotografiami z córką! Tylko zobaczcie, trudno się nie rozczulić.

Antoni Królikowski na rodzinnych kadrach. Te zdjęcia skradły moje serce!

Fani bacznie śledzą poczynania Antoniego Królikowskiego w mediach społecznościowych, a aktor chętnie wypowiada się nt. swojego prywatnego życia, a nawet pokazuje kadry z chwil spędzonych z bliskimi. Nic dziwnego, że takie informacje są dla fanów aktora nie lada gratką - w jego życiu zachodzi bowiem wiele zmian! Niedawno aktor po raz drugi został tatą, a na świat przyszła tym razem córeczka - Jadwiga. Oryginalne imię dziewczynki nie jest przypadkowe, bo właśnie takie nosi jej prababcia!

Kilka tygodni po narodzinach córki, Antoni Królikowski postanowił pochwalić się rodzinnymi zdjęciami na Instagramie. Gołym okiem widać, że Antoni, Izabela i mała Jadwiga tworzą szczęśliwą rodzinkę! Tylko pozazdrościć.

Nic dziwnego, że nowe zdjęcia na profilu Antoniego Królikowskiego rozczuliły fanów! W sieci zaroiło się od komentarzy na temat tego, jak piękną rodzinę tworzą aktor i jego ukochana, a także mała Jadwiga. Fani zwrócili szczególną uwagę na promienny wygląd świeżo upieczonej mamy. Zgadzacie się z internautami?

Kwitniesz kochana, śliczna rodzinka, całuję Was mocno

Wyglądacie przepięknie

Jaka laleczka

Dużo pięknych chwil kochani

Bije od Was radość i szczęście

Antoni Królikowski i Izabela podjęli ważną decyzję

Zdjęcie podpisane "Wroclove" może zaskoczyć w przypadku rodziny Antoniego Królikowskiego. Jak donoszono niedawno, aktor razem z rodziną miał przeprowadzić się do rodzinnego miasta Izabeli - Poznania. Wygląda na to, że póki co para jednak nadal przebywa we Wrocławiu. Pozostaje aktualne jednak to, że rodzice Jadwigi nie zamierzają wrócić do stolicy:

Właśnie przenoszą się do Poznania, skąd pochodzi Izabela. Jej matka wesprze ją w opiece nad córką Jadwigą, a aktor, korzystając z przerwy w zdjęciach do serialu, skupi się na swoich dziewczynach. Do Warszawy na razie wracać nie zamierzają. Rozsmakowali się w spokoju, z dala od show-biznesu i paparazzi - donosiło kilka dni temu źródło ''Twojego Imperium''.

Niezależnie od tego, gdzie postanowią zamieszkać Antoni Królikowski i Izabela Banaś wraz z córeczką, trzeba przyznać, że cudownie patrzy się na ich szczęście. Właśnie tego im życzymy!

