Tak dzisiaj wygląda nowy grób Krawczyka. Duża zmiana po latach

W Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwietnia 2021 roku zmarł Krzysztof Krawczyk. Muzyk spędził dużo czasu w szpitalu w związku z problemami zdrowotnymi. Po wyjściu miała przyjść poprawa. Zamiast niej pojawił się kryzys. Pewnego dnia do domu wezwano karetkę. Krawczyk trafił do szpitala Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Niestety lekarzom nie udało się uratować artysty. Jego serce nie wytrzymało. To był wielki szok dla bliskich muzyka oraz całego kraju.

Reklama

Nowy grób rodzinny Krawczyków

Tłumy żegnały Krzysztofa Krawczyka, który został pochowany 10 kwietnia na cmentarzu w Grotnikach koło Łodzi. Trzeba było czekać sześć miesięcy, aż pojawi się pomnik z prawdziwego zdarzenia. Nagrobek wyszedł spod ręki zaprzyjaźnionego z rodziną artysty księdza Krzysztofa Niespodziańskiego. Zawiera wiele symboli i nawiązań do życia zmarłego muzyka.

Po latach sporo się zmieniło na cmentarzu. Pojawił się nowy grób rodzinny Krawczyków, który powstał na specjalnie wydzielonym terenie w Grotnikach. Natomiast grób Krzysztofa Krawczyka pozostał bez zmian. Niektórych może dziwić, że na pomniku nie ma kwiatów ani zniczy.

Warto wiedzieć, że centralna część grobu Krawczyka pozostaje pusta. Symbolizuje ona scenę i jest zarezerwowana dla zmarłego. Wszelkie kwiaty i znicze są składane przed płytą, o co dba wdowa po artyście. Ewa Krawczyk chciała uniknąć przepychu, czego – jak zaznaczyła – życzyłby sobie też jej ukochany.

Zawsze coś wymyślam. Kupiłam już chryzantemy i wrzosy. Już grób mam udekorowany tak pięknie i jesiennie. Teraz dorzucę jeszcze chryzantemy i to wszystko. To nie jest tak, że ja tylko dbam o grób, jak jest uroczystość. Ja cały czas o niego dbam i cały czas coś wymyślam – powiedziała Krawczyk na łamach „Faktu”.

Po najnowszych zdjęciach widzimy, że odwiedzający grób Krawczyka żałobnicy respektują prośby rodziny. Znicze znajdują się wyłącznie dookoła nagrobka, płyta natomiast pozostaje pusta. W dniu Wszystkich Świętych poruszenie wokół tego miejsca jest szczególnie duże.

Dla Ewy Krawczyk to wyjątkowo trudne święto. Wdowa po muzyku gromadzi się z w tym czasie z bliskimi, bierze udział we mszy świętej, następnie urządza obiad i wspomina zmarłego artystę. Zdradziła, że zdarza jej się włączyć muzykę Krawczyka, czego nie robi w żaden inny dzień.

W piątek przyjedzie rodzina i będziemy wspominać Krzysia. Pójdziemy na mszę, potem się przyjdziemy do mnie, zjemy obiad, powspominamy i nawet pozwolę puścić piosenki Krzysia, bo nigdy tego nie robię, więc może jakoś ten dzień przeżyję – powiedziała Krawczyk w rozmowie z „Faktem”.

W ostatnim czasie pożegnaliśmy wiele postaci znanych w środowiskach kulturalnych. Tuż przed dniem Wszystkich Świętych dowiedzieliśmy się, że nie żyje Elżbieta Zającówna. Aktorka długi czas walczyła z poważną chorobą.

Reklama

Zobacz także: Tak dzisiaj wygląda grób Jerzego Stuhra. Poruszający widok

Grób Krzysztofa Krawczyka materiały prywatne

Grób Krzysztofa Krawczyka materiały prywatne