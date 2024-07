Aby napisać maila z CV do pracodawcy, wystarczy kilka informacji: nazwa stanowiska, jedno zdanie na swój temat i informacja o załączonych dokumentach.

Kandydaci często proszeni są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych drogą mailową. Oprócz dobrze przygotowanego CV i listu motywacyjnego ważna jest w tej sytuacji również treść maila, która będzie pierwszym kontaktem pomiędzy kandydatem a osobą rekrutującą.

Tytuł maila

Jeśli w ogłoszeniu określona jest treść, która powinna pojawić się w tytule maila, takie właśnie oznaczenie należy wpisać. Jest to ułatwienie dla osób rekrutujących i pomaga odnaleźć w skrzynce mailowej dokumenty aplikacyjne na konkretne stanowisko. Jeśli nie ma wymogów co do tytułu maila, kandydat może napisać w nim swoje imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska. Jeśli w ogłoszeniu o pracę wystąpił numer referencyjny, powinien on znaleźć się w temacie maila.

Forma grzecznościowa

Na początku maila stosuje się zwrot grzecznościowy do konkretnej osoby: „Szanowna Pani/Szanowny Panie (…)”. Jeśli nie wiadomo, kto jest adresatem maila, można użyć formy: „Szanowni Państwo”.

Informacja o stanowisku

W kolejnym zdaniu można nawiązywać do ogłoszenia (jeśli mail jest na nie odpowiedzią) i wspomnieć nazwę stanowiska, na które się aplikuje. Jeśli dokumenty aplikacyjne wysyłane są bez wcześniejszego ogłoszenia, można napisać na przykład: „Z uwagi na prowadzoną przez Państwa Firmę działalność w obszarze (…) chciałabym zaprezentować Państwu moją aplikację na stanowisko (…)”.

Krótka autoreklama

Kandydat już w treści maila może napisać jedno lub dwa zdania, które wyróżnią go na tle pozostałych ofert i zachęcą pracodawcę do przyjrzenia się dokumentom aplikacyjnym.

Informacja o załączniku i chęci spotkania

Wystarczy zdanie „W załączniku przesyłam wymagane przez Państwa dokumenty aplikacyjne. Na wszelkie pytania chętnie odpowiem podczas rozmowy rekrutacyjnej”.

Oficjalne zakończenie

Na końcu można podziękować, za czas poświęcony na zapoznanie się z dokumentami oraz uwieńczyć maila oficjalnym „Z wyrazami szacunku, Jan Kowalski”.

Dbałość o szczegóły

Istotne, aby przed wysłaniem wiadomości sprawdzić, czy w adresie, tytule czy treści maila nie ma błędów. Jest to często pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą i należy zaprezentować się profesjonalnie już na samym początku.