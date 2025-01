Film "Prawdziwy ból" to jedna z najnowszych i najbardziej poruszających produkcji, która wzbudziła duże zainteresowanie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Opowiadający o rodzinnych więzach, tożsamości i poszukiwaniu własnych korzeni film, zadebiutował na platformach VOD, co daje widzom możliwość obejrzenia go w domowym zaciszu. Poniżej znajdziecie szczegóły dotyczące fabuły, dostępnych platform, cen oraz jakości, w jakiej można zobaczyć tę wyjątkową produkcję.

"Prawdziwy ból" online – już dostępny na platformach VOD

Film "Prawdziwy ból" pojawił się na najpopularniejszych platformach VOD, takich jak Rakuten, Prime Video i Mega GO. Dowiedz się, gdzie możesz obejrzeć tę produkcję, ile kosztuje, w jakiej jakości jest dostępna oraz o czym opowiada ta poruszająca historia.

"Prawdziwy ból" to poruszająca historia dwóch kuzynów, Davida (w tej roli Jesse Eisenberg) i Benjiego (Kieran Culkin), którzy po śmierci babci decydują się na podróż do Polski – kraju swoich przodków. Podczas wyprawy odkrywają tajemnice rodzinnej przeszłości, odwiedzają nieznane miejsca oraz próbują odbudować pełne napięć i trudnych emocji relacje.

Reżyserem oraz scenarzystą filmu jest Jesse Eisenberg, który w swoim dziele położył nacisk na tematykę tożsamości, poszukiwania korzeni oraz budowania więzi rodzinnych. W filmie występują również Will Sharpe, Jennifer Grey czy Kurt Egyiawan, a produkcja zyskała bardzo wysokie oceny wśród polskich widzów.

"Prawdziwy ból" miał swoją światową premierę 20 stycznia 2024 roku, a w Polsce zadebiutował w kinach 8 listopada 2024 roku. Film niemal natychmiast zdobył uznanie krytyków, osiągając średnią ocenę 7,1 na 10 na portalu Filmweb. Produkcja porusza trudne, ale jednocześnie uniwersalne tematy, co czyni ją wyjątkową propozycją dla widzów szukających głębokich i refleksyjnych historii.

Jak obejrzeć film "Prawdziwy ból"?

Film "Prawdziwy ból" zadebiutował na platformach VOD i jest już dostępny dla widzów w Polsce. Produkcję można obejrzeć w serwisach Rakuten, Sklep Prime Video oraz Mega GO. Dostępność na tych platformach pozwala widzom wybrać preferowaną usługę streamingową oraz odpowiednią jakość materiału.

To jednak nie wszystko! Choć film jest już dostępny na platformach VOD, w przyszłości ma również trafić do katalogu Disney+. Konkretna data premiery na tej platformie nie została jeszcze podana, ale widzowie korzystający z Disney+ mogą oczekiwać, że film zostanie dodany do oferty w nadchodzących miesiącach.

Film "Prawdziwy ból" już teraz jest dostępny dla szerokiego grona widzów na platformach VOD. Dzięki różnym opcjom jakości i przystępnym cenom, widzowie mogą łatwo znaleźć odpowiednią dla siebie wersję. To poruszająca opowieść o tożsamości, rodzinie i odkrywaniu własnych korzeni, którą warto obejrzeć. Nie przegapcie okazji, by zapoznać się z tą wyjątkową historią – szczególnie że w przyszłości będzie również dostępna na Disney+.

